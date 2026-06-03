ANALIZĂ. Sălajul, singurul județ din țară unde deșeurile primesc o nouă șansă în proporție de peste 50%

Valorificarea deșeurilor rămâne încă o situație delicată la nivel național, iar discrepanțele dintre județele țării sunt în continuare evidente. Potrivit datelor, la ora actuală, un singur județ din cele 41 și Bucureștiul reușește să recicleze mai mult de jumătate dintre deșeuri, iar acela este Sălajul.

Cu toate acestea, raportat la colectarea și valorificarea deșeurilor municipale, Sălajul se apropie timid de 50.000 de tone, însă rămâne departe de multe alte județe vecine, precum Bihor sau Cluj.

Obiective pentru 2030

Unul dintre obiectivele pentru următorii ani este ca fiecare județ să îndeplinească un grad de colectare de 60%, potrivit zf.ro. Din nefericire, foarte multe deșeuri ajung să zacă în gropile de gunoi, multe dintre acestea fiind sufocate de cantitățile uriașe acumulate de la un an la altul.

Raportându-ne la datele din ultimii doi ani, în 2024 s-au colectat la nivelul întregii țări peste 5,5 milioane de tone de deșeuri municipale, iar în 2025 circa 5 milioane.

Sălajul, în fruntea județelor la capitolul reciclării

Sălajul se clasează fruntaș la nivel național la valorificarea și reciclarea deșeurilor, cu aproape 52%, fiind de altfel singurul județ care a depășit pragul de 50%. În ceea ce privește deșeurile municipale, în județ cantitatea reciclată abia depășește 48.000 de tone, în vreme ce în Bihor ajunge la 110.000 de tone, iar în Cluj la 245.000 de tone.

Cu toate acestea, vești bune există mereu. Sălajul se numără printre județele care au implementat un sistem de colectare a deșeurilor etapizat și sustenabil. Ceea ce pare a fi aruncat pentru totdeauna își găsește o nouă întrebuințare și este readus la viață la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) din localitatea Dobrin.

O a doua șansă

Datorită acestei investiții a Consiliului Județean, concesionată companiei Brantner și gestionată în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODES, aici ajung deșeurile din municipiul Zalău și din numeroase localități. Întregul proces presupune un flux amplu, de la colectare și transport până la sortare și valorificare. Deșeurile sunt selectate, iar cele necorespunzătoare sunt incinerate. Cartoane, PET-uri, recipiente de detergenți, lădițe din plastic și multe alte materiale sunt reciclate și transformate în resurse ce pot fi utilizate ulterior în numeroase scopuri.

Hârtia și cartonul sunt procesate, iar mai apoi sunt refolosite pentru fabricarea hârtiei igienice. Chiar dacă își pierd din calitate în urma procesului de reciclare, acestea nu mai ocupă spațiu în gropile de gunoi.

Mai mult, centrul dispune și de o stație modernă de epurare, unde apa este filtrată și reutilizată. Cantitățile rezultate sunt folosite atât pentru rezerve necesare în caz de urgență, cât și pentru activitățile de curățenie. De asemenea, apa poate fi utilizată și pentru irigarea spațiilor verzi. O singură etapă a procesului de purificare poate ajunge la costuri de aproximativ 80.000 de euro, iar întregul circuit este unul tehnologizat și eficient.