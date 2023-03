Program prelungit pentru plata cu bonificație a impozitelor și taxelor locale

Primăria municipiului Zalău vine în sprijinul cetățenilor care doresc să beneficieze de bonificație pentru achitarea taxelor și impozitelor locale prin prelungirea programului cu publicul, cu două ore, în intervalul 20-30 martie. Astfel, în perioada precizată, noul program de încasare a taxelor și impozitelor locale este de luni până joi de la 8 -18, iar vineri de la 8 -16. „Reamintim contribuabililor, persoane fizice şi juridice că 31 martie 2023 este primul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente primului semestru al anului 2023”, au transmis reprezentanții primăriei. Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua în numerar și/sau prin intermediul cardului bancar la ghişeele din cadrul Primăriei municipiului Zalău, în numerar la ghiseele CEC BANK SA, prin virament bancar în conturile municipiului Zalău afișate pe site-ul secțiunea „Taxe și impozite locale”, precum și online, cu cardul, prin intermediul paginiilor Platformă Contribuabili (zalausj.ro), www.ghiseul.ro, cât și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. În cazul achitării la caseriile serviciilor de impozite și taxe din cadrul Primăriei municipiului Zalău, CEC, prin P.O.S, prin ordine de plată sau internet banking, bonificația este de: patru la sută pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până în 31 martie. În cazul achitării on-line prin intermediul site-urilor Platformă Contribuabili (zalausj.ro), www.ghiseul.ro , cât și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, bonificația este de: opt pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până în 31 martie. În cazul contribuabililor persoane juridice, indiferent de metoda de plată aleasă de către aceștia, bonificația este patru la sută pentru contribuabilii care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până în 31 martie. Primăria Zalău atrage atenția că în cazul contribuabiliilor care nu efectuează plata la termen a obligațiilor fiscale, începând cu ziua imediat următoare se vor calcula conform prevederilor legale majorări de întârziere în cuantum de 1 la sută pe lună și fracțiune de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

