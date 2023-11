Profesorul sălăjean Petru Druță și mașinile lui Elvis Presley și Alain Delon

Profesorul Petru Druță este sălăjeanul devenit unul dintre cei mai mari colecționari de machete auto din România. Dovada? Colecția profesorului cuprinde mii și mii de machete ale unor automobile care au făcut istorie în lumea filmului și sportului. Auzisem de pasiunea dascălului sălăjean, dar nu mi-am închipuit că deține o colecție atât de frumoasă.

A venit și ziua mult așteptată în care am pășit în lumea machetelor auto deținute de profesor. Am pășit în prima încăpere în care pe aproape toți pereții sunt rafturi pline cu machete viu colorate, zeci de modele de automobile, camioane, trenuri și avioane. Sunt machete ale unor mașini fabricate în Rusia, America, România, Germania și în alte colțuri ale lumii.

Toate machetele sunt numerotate, fac parte din anumite serii, sunt însoțite de povești, de informații despre anii fabricației, specificații tehnice și despre utilizatorii cu renume internațional. În colecția profesorului se regăsesc machete ale unor modele pe care le-au folosit Elvis, Alain Delon, Hitler sau alte personaje cunoscute, fie ele bune sau rele. Să ne înțelegem, aceste mașinuțe nu sunt jucării, sunt obiecte de colecție, din metal și material plastic, unele aproape imposibil de găsit pe piața actuală. Prețurile unor machete sunt cuprinse între zeci și mii de euro, dar asta este o altfel de poveste. M-am pierdut în această lume bine adăpostită, un loc despre care intenționat nu spun unde este. Desigur, totul este păzit de un sistem de securitate. Am aflat că valoarea aproximativă a colecției este de ordinul zecilor de mii de euro, dar nu este de vânzare. Profesorul mi-a zâmbit și mi-a atras atenția că banii nu pot cumpăra chiar totul, iar pasiunea și bucuria sunt elemente care n-au cum să poată fi cumpărate. Totul a început cu o machetă primită la începutul anilor ’80. De aici s-a născut pasiunea pentru aceste obiecte minunate. Am intrat într-o altă încăpere unde pereții sunt acoperiți cu rafturi pline cu machete. Simțeam că trebuie să rămân acolo măcar o săptămână, că trebuie să stau și să analizez fiecare model, fiecare roată sau capotă.



Am văzut modele celebre în filmele de acțiune, în cele cu mafioți, dar și în opere cinematografice în care Regele Elvis făcea furori. Călătoria mea în lumea acestor machete a continuat într-un hol la fel de plin și s-a încheiat sus, în ultima încăpere. Vitrine strălucitoare, cu sticlă, s-au deschis spre uimirea mea. Toate machetele strălucesc, sunt atent așezate, fixate în funcție de model, de proveniență, nimic nu este întâmplător în această colecție. Pe cele mai multe le-a cumpărat în ani și ani, pe unele le-a găsit în târguri, la expoziții, în colecții, la oameni, la colecționari. Este o colecție impresionantă pentru realizarea căreia a fost nevoie de decenii de muncă și investiții. Am rămas mut de uimire. Voiam să mai rămân, dar telefonul a început să sune și m-a readus la realitate. I-am promis profesorului că revin, că mă întorc cu fiul meu. L-am felicitat pe profesor și am ieșit cu gândul la universul mașinuțelor multicolore.