Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj s-au mobilizat împotriva escrocilor din mediul online

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj anunță că, în ultima perioadă, s-au diversificat modalităţile de comitere a unor fraude informatice prin accesarea ilegală a sistemului infomatic gestionat de fiecare titular al contului bancar în parte. Astfel, pe lângă infracțiunile comise prin metoda „olx”, respectiv prin solicitarea datelor cardurilor bancare de către diverse persoane care se recomandau ca potenţiali cumpărători ai produselor oferite spre vânzare în mediul virtual, sub pretextul virării contravalorii produselor direct în contul bancar al vânzătorului, acţiune urmată de efectuarea de plăţi din contul acestuia fără consimţământul titularului contului, au apărut şi fraude prin metoda „deepfake”. Conform procurorilor sălăjeni, infractorii folosesc tehnologia inteligenţei artificiale cu ajutorul căreia se falsifică întreg conţinutul unor înregistrări video sau audio, persoanele vătămate fiind induse în eroare cu privire la posibilitatea realizării unor câştiguri rapide sub pretextul unor investiţii în acţiuni din portofoliul unor societăţi cotate la bursă şi care se bucură de o credibilitate notorie sub aspectul bonităţii financiare. Exemple sunt societățile Trans Gaz, Trans Electrica sau Hidroelectrica. În cadrul acestor mesaje promovate intens în mediul virtual, este falsificat conţinutul unor înregistrări video sau audio, fiind lansate diverse clipuri care înfăţişează oameni de afaceri sau alte persoane, care deţin funcții cheie şi care recomandă acest tip de investiţii, cu consecinţa inducerii în eroare a potenţialilor investitori şi cauzării unor prejudicii semnificative acestor persoane, concomitent cu vulnerabilizarea sistemului bancar, prin accesarea conturilor bancare fără consimţământul titularilor. Astfel, s-a constatat că, sub pretextul efectuării unor investiţii de aproximativ 1.200 de lei în acest gen de acţiuni, persoanelor vătămate li se solicită fie să comunice datele cardurilor bancare, fie să-şi instaleze în telefoanele mobile diverse aplicaţii care, odată instalate, au aptitudinea de a colecta şi transmite neautorizat datele bancare din respectivele telefoane, şi de a efectua viramente neautorizate din conturile bancare. „Având în vedere toate aceste aspecte, reiterăm recomandarea de a nu se comunica nimănui datele bancare, sub niciun pretext, de a nu se lansa efectuarea de investiţii decât într-un cadru organizat, prin mijloace sigure de subscriere sau prin societăţi de brokeraj acreditate de organismele de control etc. Asigurăm opinia publică de faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj și structurile de poliţie angrenate în instrumentarea cazurilor de acest tip, depun toate eforturile pentru identificarea autorilor şi recuperarea sumelor ce fac obiectul fraudelor, dar demersurile nu sunt deloc facile, întrucât autorii folosesc identităţi false, iar sumele de bani sunt virate în jurisdicţii unde cooperarea judiciară se derulează cu dificultate”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.

