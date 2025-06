Povestea de viață a sălăjencei Diana Borcea: a crescut în grija statului și a găsit drumul spre succes

„Mă numesc Diana-Cătălina Borcea, am 28 de ani, sunt casătorită și am două minuni care îmi luminează viața! Astăzi am ocazia să fiu părintele pe care eu nu l-am avut niciodată. Am crescut fără să cunosc dragostea adevărată a unui părinte. De la doar 3 ani până la 22, am fost în grija statului. Spre deosebire de mulți alți copii, am avut totuși norocul să cresc într-o familie care, atât cât a putut, mi-a oferit sprijin și stabilitate. Însă, într-o zi, au decis că viitorul meu trebuie să fie ales de ei, nu de mine. Atunci am fost nevoită să rup legătura. Din acea experiență dureroasă am învățat ce înseamnă libertatea, curajul și, mai ales, ce fel de părinte vreau să fiu: unul care oferă iubire necondiționată, sprijin și încredere”, așa începe povestea sălăjencei Diana Borcea, un capitol incredibil, o pagină prezentată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție din România. „De meserie sunt designer vestimentar-creator de moda. Am studiat la liceul de artă „Ioan Sima” Zalău, mai apoi am absolvit facultatea de Arte din Oradea, secția Modă-Design Vestimentar. Puțini știu cât înseamnă moda pentru mine și cât am muncit ca să ajung aici. Totul a început în clasa a VII-a, cu o simplă coală A4 și un creion. Am strâns bani, am studiat singură și am înfruntat multe lacrimi și obstacole. Visul meu s-a împlinit când am urcat pe scenă alături de idolul copilăriei mele, Cătălin Botezatu, și am ajuns la Fashion Week Serbia. Am cunoscut oameni talentați și am trăit mai mult decât aș fi sperat. Am primit răutăți, chiar și de la cei dragi. Familia care m-a crescut a ales să renunțe la iubirea mea tocmai atunci când aveam cea mai mare nevoie de ea. Dar în modă și artă mi-am găsit alinarea. Pentru mine, după familie, moda e cea mai mare iubire. Am ales meseria de designer vestimentar din dorința de a crea o imagine de impact și ținute care să pună în valoare silueta feminină, oferind în același timp eleganță și încredere celor care le poartă. Sunt o persoană care crede cu tărie în vise. Cred că, indiferent de unde pornești, cu muncă, pasiune și determinare, poți urca pe cele mai înalte culmi ale succesului. Tot ce ni se întâmplă în viață are un scop. Unii au parte de mai mult noroc, alții de mai multe încercări, dar fiecare are libertatea de a-și colora viața cu propriile nuanțe”, și-a încheiat Diana incredibila poveste.

