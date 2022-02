Populaţia Sălajului, într-o continuă scădere

Scăderea numărului de locuitori din judeţul Sălaj a devenit, din păcate, un lucru obişnuit de câţiva ani. Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) a făcut publice datele centralizate din teritoriu cu privire la principalii indicatori socio-economici de pe meleagurile sălăjene pentru luna noiembrie. Conform unui ultim raport al instituţiei numărul născuţilor-vii înregistraţi, în luna noiembrie a anului trecut a fost de 173 de persoane, în scădere cu 2,3 la sută faţă de luna octombrie a anului 2021 şi cu 1,1 la sută faţă de luna noiembrie a anului 2020.

Numărul deceselor – în creștere

În primele 11 luni ale anului trecut în Sălaj s-au născut 2.111 de copii, în scădere cu 6,2 la sută faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. Rata de natalitate, în luna noiembrie a anului a fost de 8,6 născuţi-vii la 1000 locuitori (8,8‰ în luna octombrie 2021 şi 8,6‰ în luna noiembrie 2020), iar în perioada ianuarie-noiembrie 2021 a fost de 9,5‰, faţă de 10,1‰ înregistrată în perioada ianuarie- noiembrie 2020. Numărul decedaţilor înregistraţi, în luna noiembrie a anului trecut a fost de 448 de persoane, în scădere cu 0,2 la sută faţă de luna octombrie şi cu 3,9 la sută faţă de luna noiembrie a anului 2020. În primele 11 luni ale anului trecut s-au înregistrat 3.446 de decese, în creștere cu 12,9 la sută faţă de aceeaşi perioada a anului 2020. Rata de mortalitate, în luna noiembrie 2021, a fost de 22,3 decedaţi la 1000 locuitori (22,3‰ în luna octombrie 2021 şi 23,0‰ în luna noiembrie 2020), iar în primele 11 luni ale anului trecut a fost de 15,6‰, faţă de 13,7‰ înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2020. Sporul natural înregistrat, în luna noiembrie a anului trecut, indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al decedaţilor de 275 de persoane (-272 de persoane în luna octombrie 2021 şi -291 persoane în luna noiembrie 2020). În primele 11 luni ale anlui trecut sporul natural a fost de -1335 de persoane (-802 persoane în perioada ianuarie-noiembrie 2020). În luna noiembrie a anului trecut s-a înregistrat un caz de deces în primul an de viaţă, la nivelul lunii precedente și mai puțin cu un caz față de luna noiembrie 2020. De asemenea, în primele 11 luni ale anului trecut au fost înregistrate 18 cazuri de deces sub un an, în creștere cu 28,6 la sută faţă de aceeaşi perioada a anului 2020. Rata mortalităţii infantile, în luna noiembrie a anului trecut a fost de 5,8 decedaţi sub un an la 1000 născuţi-vii (5,6‰ în luna octombrie 2021 și 11,4‰ în luna noiembrie 2020), iar în primele 11 luni a anului trecut a fost de 8,5‰ faţă de 6,2‰ înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2020.

foto cu caracter informativ