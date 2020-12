Peste 190.000 de sălăjeni sunt așteptați să își aleagă cei șase reprezentanți în Parlament

Alegerile parlamentare au loc duminică, 6 decembrie, dată la care românii sunt așteptați la urne să-i aleagă pe deputații și senatorii din Parlamentul României pentru următorii patru ani. În urma scrutinului de duminică vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Conform Autorităţii Electorale Permanente, numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 31 octombrie este de 18.191.396, cu 2.012 mai puţini faţă de ultima informare, realizată la sfârşitul lunii septembrie. În Sălaj, sunt așteptați la urne peste 190.000 de alegători cu drept de vot. În străinătate, un număr total de 39.238 de români din diaspora au depus cereri de înregistrare pentru votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare. Cele mai multe cereri au venit de la românii din Marea Britanie – 9.224, Germania – 5.772, Italia – 3.378, Spania – 3.338, Franţa – 2.769. Peste 1.000 au fost depuse de românii din Belgia, Olanda, Elveţia, Austria, SUA, Irlanda. Totodată, 3.939 de români din afara graniţelor s-au înscris pentru a vota la parlamentare la o secţie de votare. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din 2020 a crescut față de alegerile precedente, din 2016. Listele actuale conțin 7.136 de candidați, comparativ cu 6.476 în urmă cu patru ani. Dintre cei 7.136 de candidaţi, 4.659 candidează la Camera Deputaţilor şi 2.477 la Senat. PMP are cei mai mulți candidați pe listele electorale – 641, potrivit unei hărţi a candidaţilor la alegerile parlamentare realizată de EFOR. Urmează, în ordine, PNL (640 candidați), Pro România (639) şi PSD (631). Alianţa USR-PLUS, singura alianţă la aceste alegeri, are 616 candidaţi. Alianţa pentru Uniunea Românilor (AUR) are 621 de candidaţi. Cea mai mare competiţie este în judeţul Brăila la Camera Deputaţilor, cu 19,8 candidaţi pe loc, iar cea mai mică la Buzău, cu 9 pe loc. Şi la Senat, lupta cea mai intensă se poartă în Brăila, cu 27,5 candidaţi pe un loc, cea mai slabă înregistrându-se în Prahova, 11,8 pe loc.

Sălajul, printre cele șapte județe care vor avea cei mai puțini parlamentari

În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, 136 de candidați vor deveni senatori, din totalul de 2.477, iar 329 – din 4.659 înscriși – vor fi aleși deputați. Un deputat reprezintă 70.000 de locuitori, în timp ce un senator, 160.000 de locuitori. Deputații și senatorii vor reprezenta toate județele țării, pe românii din diaspora, dar și minoritățile naționale. Potrivit normei de reprezentare, Bucureștiul are cei mai mulți parlamentari: 13 senatori și 29 de deputați. Județele Sălaj, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi și Tulcea vor avea cei mai puțini reprezentanți în parlament – câte șase. Același număr de parlamentari va reprezenta și românii aflați în afara granițelor țării. Alegătorii cu buletinul expirat pot vota la alegerile parlamentare 2020. Alegătorii care dețin un act de identitate al cărui termen de valabilitate expiră în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 pot vota în baza acestuia la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie. Clarificarea vine din partea Biroului Electoral Central, care a emis o interpretare unitară a prevederilor legale în vigoare. Legea menționează că alegătorii trebuie să aibă acte de identitate valabile în ziua votării. Potrivit legii, cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate (modelul vechi); paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.