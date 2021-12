Personalul TESA din sănătate a fost eliminat de la creşterile salariale

Personalul TESA din sănătate a fost eliminat din categoriile care vor primi majorări salariale în 2022, după ce nu a avut parte de creşteri salariale nici în 2021, a declarat pentru Agerpres co-preşedintele Comitetului Director al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” din România, Radu Vasile, în timpul mitingului organizat în faţa sediului Guvernului de organizaţia sindicală.

„Principala noastră problemă e neaplicarea Legii 153 pe 2021 şi 2022, faptul că nu ni s-au acordat cele două sferturi. Iar nemulţumirea şi mai mare e ordonanţa care s-a dat acum câteva zile cu privire la creşterile salariale la personalul auxiliar din sănătate, de unde a fost eliminat personalul TESA. Personalul TESA reprezintă acel personal fără de care un spital nu poate funcţiona. Începând de la instalator, electrician, economist, jurist, inginer şi aşa mai departe. Ei se simt nu doar frustraţi, ci se simt furaţi, se simt păcăliţi. Echipa medicală nu e formată niciodată doar din două categorii profesionale, medici şi asistente; echipa medicală e formată din tot personalul medical, inclusiv din infirmieră, îngrijitoare, brancardier, personal TESA şi aşa mai departe. Conform Legii salarizării, toţi angajaţii sistemului, inclusiv personalul TESA (trebuia să primească în 2022 majorările prevăzute de lege, n.r.). Însă personalul TESA a fost eliminat. Nu avem o explicaţie logică de ce au rămas pe afară”, a afirmat Radu Vasile.

Reprezentantul Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” a precizat că ultima majorare salarială acordată personalului TESA a fost în 2020, conform Legii 153, iar această categorie nu beneficiază de sporuri, informează Agerpres.

„În 2021 s-a dat (angajaţilor din sistemul sanitar, n.r.) jumătate din cât se putea acorda pentru acel an, dar nici această creştere simbolică care s-a acordat în 2021 nu s-a aplicat pentru personalul TESA. Iar personalul TESA e acel personal din spitale care nu beneficiază de sporuri. Ei au doar salariul lor de încadrare, care e ruşinos de mic. Ultima majorare de salarii la personalul TESA a fost în 2020, când au fost la toţi bugetarii majorările din Legea salarizării, erau cele 4 sferturi care trebuiau să se aplice câte unul în fiecare an, câte 25% pe an. S-au aplicat doi ani, iar în 2021 nu s-au mai aplicat, iar în 2022 va fi exact la fel. Deci ar fi 2 ani de blocaj. E anormal, ţinând cont de faptul că în aceşti doi ani personalul medical a dus războiul cu pandemia împreună cu personalul TESA. Şi războiul nu s-a terminat, pentru că vine valul 5, iar noi continuăm la fel, cu concedii neacordate, ore suplimentare acumulate cu sutele – aşa se lucrează în sistemul de sănătate. Dacă în alte sisteme bugetare – şcolile se închid, intră pe online, ceilalţi lucrează de acasă, la noi nu se poate să lucrezi de acasă, trebuie să fii acolo. Deci e o nemulţumire reală, corectă, iar ai noştri sunt cei mai dezavantajaţi”, a menţionat Radu Vasile.

Liderul Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” a adăugat că sindicaliştii din spitale vor organiza, marţi, acţiuni de protest în pauza de masă, acolo unde va fi posibil, fără întreruperea lucrului.

„Ca formă de susţinere a protestului nostru de aici, în spitale vor ieşi în pauza de masă, la ora 12:00. Unii vor veni de acasă, iar cei care sunt la locul de muncă, unde se poate… Nu oprim activitatea, ci oamenii vor ieşi 10 minute şi ei în curtea spitalului sau în holul secţiei. Nu ameninţăm că oprim activitatea, ci cerem nişte drepturi minimale pentru toţi. E o discriminare. E o creştere simbolică, de 100 de lei, e anormal că e aşa, nu e buget… Dar de ce i-au scos pe aceşti oameni (personalul TESA) afară? Sperăm să se deschidă calea dialogului, pentru că din martie, din aprilie se pot găsi soluţii de recuperare şi din intrare în normalitate. Sperăm să intrăm în dialog cu prim-ministrul. În funcţie de ce se întâmplă astăzi, ca rezultat al acestor pichetări, ne vom hotărî ce vom face mai departe”, a subliniat Radu Vasile.

Liderul sindical a mai arătat că din cauza salariilor mici, membrii personalului TESA părăsesc sistemul bugetar pentru a se angaja în domeniul privat.

„Să nu mai vorbim de faptul că noi am devenit un fel de trambulină, mai ales pe personal TESA: nu angajează nimeni debutanţi, angajăm noi, că suntem obligaţi, avem posturi libere, vin doar debutanţii, stau 2-3 ani, se specializează şi pleacă în privat, şi o luăm de la capăt tot cu debutanţi”, a încheiat Radu Vasile.

Câteva zeci de membri ai Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” au participat la un protest în faţa sediului Guvernului, solicitând acordarea drepturilor salariale legitime – plata salariului de bază la nivelul prevăzut de Legea 153/2017 pentru anul 2022 pentru toţi lucrătorii din sănătate, inclusiv pentru personalul nemedical-TESA, dar şi raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază amintit anterior pentru toate categoriile de salariaţi şi calculul tarifului orar al gărzilor prin raportare la tariful orar al salariului de bază.

Sindicaliştii din sănătate mai solicită recunoaşterea schimbului de tură ca timp de muncă şi recunoaşterea stagiului de cotizare suplimentar efectuat de profesioniştii din sănătate; renegocierea părţii privitoare la sănătate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi includerea în cadrul acestuia a tuturor strategiilor de acţiune prevăzute ca anexe la contractul colectiv de muncă la nivel de sector.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro