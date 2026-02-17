Percheziții în Sălaj și zeci de mii de țigarete confiscate

Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj au instrumentat pe parcursul anului trecut un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă, care a necesitat desfășurarea a opt percheziții domiciliare. Din cercetări a reieșit că persoanele vizate comercializau țigarete de contrabandă către cumpărători din întreg județul Sălaj. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 35.000 de țigarete de proveniență nejustificată, precum și articole pirotehnice supuse autorizării, deținute fără drept. Totodată, au fost emise și puse în executare zece mandate de aducere, iar, în urma administrării probatoriului, una dintre persoanele implicate a fost reținută pentru 24 de ore.

