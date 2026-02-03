Pentru lipsa unui detector de gaz, un localnic din Letca a fost lăsat fără căldură în plină iarnă

Supărat, un localnic din Letca ne-a trimis la redacție un mesaj vocal prin care ne-a anunțat că locuința sa a fost deconectată de la rețeaua de gaz în plină iarnă. Supărarea bărbatului este cu atât mai mare cu cât susține că are facturile plătite pentru gazul consumat și că nu are datorii. În același mesaj vocal, bărbatul a mai spus că motivul deconectării de la rețeaua de gaz este inexistența unui detector de gaz. „Cei de la gaz ne-au solicitat să ne montăm un detector de gaz. Până acum nu ne-au cerut acest lucru. Azi au venit cu hârtie și ne-a închis gazul. Bun, înțelegeam dacă era mai sau iunie, dar suntem la începutul lunii februarie, e frig afară, iar noi ne încălzim exclusiv cu gaz. Datorii nu avem, ci avem achitat în plus. Eu consider această situație un abuz. Până vine firma care montează detectorul eu ce fac? Stăm în frig?”, este o parte din mesajul audio trimis de localnic, mesaj politicos și argumentat. Da, știm, legea este clară, dar dacă este așa cum spune localnicul, situația putea fi evitată, credem noi. Contactat de un coleg din redacție, un reprezentant al furnizorului de gaz a invocat regulamentul prevăzut de legislația în vigoare. Mai precis, așa e legea. Empatie? De unde?

