ParentX Events – Resursa copiilor împliniți – Revoluționăm educația copiilor și a părinților în România

Cluj, Cinema Teatru Florin Piersic, 17 mai 2024 – Intrăm într-o nouă eră a educației cu lansarea seriei naționale de evenimente ParentX, un fenomen educațional ce promite să schimbe percepțiile actuale și să deschidă noi orizonturi pentru părinți și copii. Prima oprire a acestei călătorii excepționale a fost la Ateneul Român din București pe data de 20 ianuarie. Am continuat cu un nou evneiment la Ateneul Roman pe 30 martie si apoi la IASI in Sala Unirii pe 27 aprilie. Toate aceste evenimente au fost SOLDOUT cu o atmosfera greu de descris in cuvinte.

Evenimentele ParentX ajung in luna mai la Cluj, oraș universitar de renume, mai exact sambătă 17 MAI de la ora 6pm la Cinema Teatru Florin Piersic.

PARENTX EVENTS nu este doar o serie de evenimente educaționale la nivel național și diasporă, ci o misiune dedicată construirii unei societăți mai înțelepte și mai prospere, pornind de la baza acesteia: educația copiilor și a părinților. Cu o prezență puternică în comunitate și un impact remarcabil, evenimentele noastre reprezintă o veritabilă forță de schimbare și evoluție în România de astăzi.

Evenimentele ParentX aduce pe scena educației o echipă de speakeri excepționali, incluzând celebrități din domeniul educației și dezvoltării personale, experți în psihologie, medicină, neuroștiințe, precum și personalități cu un impact social puternic. Întreaga serie de evenimente ParentX a fost cu casa închisă, asaltata de intreaga presa radio si TV si a atins o audiență la nivel național care a crescut incredibil de la zero la 765,000 de oameni in ianuarie, apoi la 4 milioane in martie si la peste 7 milioane in aprilie, avand un impact major asupra întregii societăți românești.

7.01 milioane de români audiența națională a evenimentelor ParentX

masurata de liderul modial in audienta MEDIATRUST

Povestea numelui PARENTX.

În spatele denumirii”PARENTX” stă o poveste despre pasiunea pentru educația copiilor și dorința de a aduce schimbarea în viețile lor, pornind de la radăcinile fundamentale: părinții. „PARENT” înseamnă „părinte”, iar adăugarea lui „X” vine din semnificația numerică a acestui simbol – numărul 10 . „PARENTX” oferă o perspectivă către un viitor în care părinții devin „de nota 10”.

X-ul este și necunoscuta din ecuațiile matematice, o variantă de descoperit, de eXplorat, mai exact misiunea „PARENTX”: eliminarea oricărei necunoscute din ecuația educației și a succesului copiilor în viitor. „PARENTX” nu este un simplu nume, ci o manifestare a unei viziuni puternice și a unei pasiuni de a face o diferență în viețile părinților și copiilor.

Pentru mai multe informații de presă sau pentru solicitări de interviuri, vă rugăm să contactați:

Răzvan Vasile

Fondator ParentX Events

Fondator Fundația Zâmbetul de Copil

Fondator MBAKids

0783 064 682

razvan@zambetuldecopil.ro

https://mbakids.ro/razvan-vasile