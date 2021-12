Pachete cu alimente pentru pensionarii cu venituri mici

Aproximativ 250 de pensionari, membri ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Zalău au primit în cursul zilei de astăzi, pachete cu alimente de bază. Acestea au fost acordate de Primăria municipiului Zalău, iar beneficiarii au fost pensionarii cu venituri mici de până în 1.200 de lei. Valoarea unui pachet este de 50 de lei.

“Sunt binevenite aceste pachete, mai ales în această perioadă explozivă când preţurile, vedeţi şi dumeavoastră, au crescut, iar veniturile vârstnicilor au rămas la fel. Din veniturile infime, pensionarii trebuie să-şi plătească utilităţile, facturile şi să-şi cumpere medicamente. Unii nu mai pot face faţă chiar deloc la chetuielile lunare, iar alţii se descurcă cum pot fiind ajutaţi de copii, de nepoţi. Nu le uşor, iar astfel de pachete prind bine. Ne bucurăm atunci când cineva îşi aduce aminte de ei, ca în situaţia de faţă”, a precizat Ioan Ivaşcău preşedintele CARP Zalău. În zilele următoare Primăria Zalău va mai distribui pachete cu alimente şi altor vârstnici, pensionari membri ai Sindicatului Liber al Pensionarilor şi ai Uniunii Judeţene a Pensionarilor. În total 1.000 de pensionari din Zalău vor primi pachete cu alimente de bază pentru masa de Crăciun și Anul Nou. Ionel Ciunt, edilul municipiului Zalău a spus că acest pachet reprezintă un semn de respect și prețuire pentru pensionari.

”Și în acest an, chiar în condiții de pandemie, am vrut să fiu alături de dumneavoastră. Știu că acest pachet nu o să vă rezolve toate probleme în pregătirea Sărbătorilor de iarnă, însă mă bucur că am putut acoperi o parte din aceste cheltuieli. Nu suntem nici noi o Primărie foarte bogată, dar când te gândești la niște oameni pe care îi prețuiești și îi respecți, găsești în final resursa financiară, pentru o mică atenție. 1.000 de pachete am pregătit doar pentru pensionari. Vă doresc să le folosiți cu sănătate”, a spus edilul municipiului.