Începând de azi, Tribunalul Sălaj are cameră specială pentru audierea minorilor

La Tribunalul Sălaj a fost inaugurată astăzi o cameră special concepută pentru audierea minorilor. „Camera speranțelor” este locul unde minorii sunt audiați de profesioniștii instanței de judecată în diferite proceduri juridicare, totul derulându-se într-un cadru prietenos, special amenajat pentru copii.

Inaugurarea oficială a „Camerei speranțelor” a avut loc în prezența președintelui Tribunalului Sălaj, judecător Ioana Diana Hodiș, a președintelui Judecătoriei Zalău, judecător Gianina Marincaș a președintelui Sindicatului Național al Grefei Judiciare „Dicasterial”, Cătălin Trăistaru, grefierei Cristina Pintea și altor profesioniști din cadrul instanței sălăjene. Amenajarea camerei speciale a fost realizată cu sprijin financiar integral din fondurile Sindicatului Național al Grefei Judiciare „Dicasterial”, încăperea fiind considerată deosebit de importantă pentru a reduce victimizarea secundară a minorilor, iar vizita lor la tribunal să nu le cauzeze un disconfort suplimentar. Cadrul oferit în noua încăpere este unul prietenos și relaxant, amenajarea spațiului fiind realizată în colaborare cu specialiști în domeniu. Potrivit reprezentanților Tribunalului Sălaj, audierea minorilor va fi înregistrată cu camere de luat vederi și aparatură sofisticată, tehnologie care surprinde nu doar cuvintele, ci și gesturile copilului, toate aceste elemente fiind deosebit de importante pentru realizarea profilului psihologic al minorului în momentul audierii.

Un spațiu prietenos cu minorii

„Minorii sunt implicați în diverse proceduri judiciare penale sau civile, proceduri în care ascultarea lor este necesară și de multe ori obligatorie. Mă refer aici la cauze penale în care minorii sunt victime ale infracțiunilor supuse judecății sau în care sunt audiați în calitate de martori. În ce privește cauzele civile, preponderente sunt cauzele care reglementează raporturile de familie sau măsurile de protecție specială prevăzute de legislația privind promovarea și apărarea drepturilor copilului. Mai sunt și procesele de adopție sau ordinele de protecție. Toate aceste procese sunt soluționate urmărindu-se în principal interesul superior al copilului și tocmai de aceea etapa de ascultare a copilului, ca etapă procesuală, este una deosebit de importantă și de multe ori hotărâtoare în alegerea soluției, care trebuie să fie cea mai potrivită. Tocmai în acest scop, pentru a facilita o comunicare cât mai bună între judecător și minorul supus audierii, dar și pentru a limita cât se poate de mult impactul emoțional negativ pe care îl poate avea asupra minorului experiența ce o resimte în urma participării la asemenea proceduri, am amenajat această cameră specială prin care dorim să le oferim copiilor un spațiu prietenos și primitor, cât mai apropiat de cel cu care ei sunt obișnuiți acasă sau la școală, un spațiu în care să se simtă confortabil, în siguranță, relaxați, un spațiu care să îi îndemne spre comunicare și sinceritate”, a declarat președintele Tribunalului Sălaj, judecător Ioana Diana Hodiș.

Cameră dotată corespunzător

Camera a fost dotată corespunzător, a fost asigurat mobilier adecvat vârstei minorilor audiați, jucării, cărți, creioane și alte elemente care să întregească un decor specific și să le asigure copiilor un decor cât mai prietenos, mai relaxant. „Sursa de finațare a acestui proiect a fost asigurată prin sponsorizare de către Sindicatul Național al Grefei Judiciare <Dicasterial> ai cărui reprezentanți sunt prezenți aici și cărora vreau să le mulțumesc pentru sprijinul financiar acordat. Camera este deja funcțională și a și fost deja folosită în dimineața acestei zile. Urmează ca această cameră să fie dotată cu aparatură de specialitate pentru înregistrare, echipament ce va fi asigurat în cadrul unui proiect. Această cameră va fi utilizată în comun, de către Tribunalul Sălaj și Judecătoria Zalău”, a mai spus președintele Tribunalului Sălaj, judecător Ioana Diana Hodiș.

Proiect național

Prezent la lansare, președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare <Dicasterial>, Cătălin Trăistaru, a declarat că „este un proiect pe care încercăm să-l implementăm la nivel național. Am lansat invitații la aproape toate tribunalele din țară. Suntem alături de această categorie a magistraților la înfăptuirea actului de justiție, grefierii participă la ședința de judecată și am primit foarte multe semnale din partea colegilor noștri cu privire la acest specific al procedurilor speciale de audiere a minorilor. Audierea acestora trebuie să aibă loc într-un mediu mult mai prietenos pentru că impactul emoțional pe care îl resimt este unul cu totul diferit. Este o latură a justiției care nu prea se vede în societate. Toată lumea privește justiția ca un sistem și atât. Justiția se înfăptuiește prin oameni. Magistrații și grefierii sunt oameni. Încărcătura emoțională pe care o astfel de procedură specială de audiere a minorilor o presupune este foarte mare. Sunt mulți colegi de-ai noștri care sunt afectați de încărcătura emoțională pe care o primesc în urma unor astfel de proceduri. Prin demersurile sindicale am dorit să contribuim și la asemenea activități. Vrem să susținem inclusiv activități culturale și educative, iar acest context ne-a permis să arătăm că justiția se poate apropia de cetățean prin oferirea unor condiții normale de adierea minorilor.”