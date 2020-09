O fetiță de numai un an are nevoie de ajutorul nostru pentru a supraviețui

Alessia Lăcrămioara Curcă, o fetiță de doar un an și patru luni, are nevoie de ajutorul nostru pentru a supraviețui. Aceasta duce o luptă lungă și cruntă, fiind diagnosticată cu SMA1 (Amiotrofie Spinală Musculară de tip 1). Este vorba despre o boală care degradeazează progresiv musculatura întregului corp, inclusiv musculatura sistemului respirator, ceea ce conduce inevitabil la deces prin stop cardiac. Tratamentul care oprește evoluția bolii se numește Zolgensma fiind unul foarte scump. Pentru a putea trăi este nevoie de circa 2,1 milioane de dolari, pentru a urma un tratament cu medicamentul precizat și, desigur și de ajutorul nostru, al tuturor. În acest sens, la finalul acestei săptămâni, în 19 și 20 septembrie, între orele 10-19, cei care vor să contribuie pentru a salva viața micuței Alessia sunt așteptați pe platoul de marmură din centrul orașului în număr cât mai mare, pentru a o aduce mai aproape de medicamentul salvator de la deces, unde va avea loc un târg caritabil. Pentru colectare donații: Zalău – Călina Baiceanu Hendea 0741.087.444 și Oana Terec 0751.2191.29; Sărmășag și zonele învecinate – Dora Agoston, 0751.081.139; Treznea și zonele învecinate – Simina Romitan, 0744.165.680; Șimleu Silvaniei și zonele învecinate – Olimpia Simona Rastău, 0743.421.449; Răstolțu Deșert și zonele învecinate – Ozana Torje, 0757.869.230. De asemenea, „Asociația pentru micuțul Noel” strânge fonduri pentru Alessia. Se poate dona astfel: online cu cardul fără comision https://asociatianoel.ro/doneaza.html; BTPay: 0752.076.131; Revolut: 0752.076.131; User: @dan859ny; transfer bancar: Cont Lei – RO33BTRLRONCRT0532233601; Cont euro: RO80BTRLEURCRT0532233601; Cont lire: RO38BTRLGBPCRT0532233601; Cont USD: RO84BTRLUSDCRT0532233601; Swift – BTRLRO22. Donațiile se pot realize și sub formă de sposorizare www.asociatianoel.ro (Asociația pentru micuțul Noel, CUI:42065170, localitatea Curtuișeni nr.466, județul Bihor, telefon 0259355232,mail – asociatianoel@gmail.com, asociatianoel.ro)