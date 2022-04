Nelu Mangău, sălăjeanul care trăiește fără să depindă de magazin

Nu are nevoie de magazin, își asigură aproape totul în propria gospodărie. Râde și îmi spune că nu depinde de magazin. Rar se duce să cumpere ceva. Nu, Nelu Mangău nu se duce la cumpărături pentru că își produce singur tot ce are nevoie.

Pe Nelu Mangău din Fildu de Sus îl cunosc de ani buni. Cu ochi mari, cu mâinile muncite, Nelu Mangău a ajuns cunoscut nu doar pentru că este pasionat de valorile satului sălăjean, ci și pentru că îi place să trăiască simplu, așa cum trăiau bunicii noștri. Am vorbit cu Nelu Mangău inclusiv în perioada stării de urgență. Zâmbea. „Domnule reporter, eu nu am stat să aștept în magazin, eu am totul aici, în gospodăria mea”, mi-a spus atunci sălăjeanul. Se apropie sărbătorile pascale. Nelu Mangău nu depinde nici acum de magazin. Dar sălăjeanul face ceva ce tot mai puțini oameni fac. Muncește pământul de dimineața și până seara, crește animale, are bivoli, porci, găini, cosește, strânge fân, animalele îi dau lapte, în cămară stau ulcelele cu smântână, slănina e în pod, carnea de miel e asigurată, totul e produs în gospodăria sa în care muncește alături de soție. „Noi nu cumpărăm aproape nimic, poate zahăr când este nevoie. Tot facem noi pentru că muncim, nu îmi place să depind de magazin, de lume. Mă mai duc la magazin după o cutie de chibrituri”, a punctat sălăjeanul din satul de pe deal.

Clisa e în pod, ouăle-s în cuibar, șunca este afumată

„Știți, noi ne facem dulceață, vara avem grădină cu legume, avem murăturile noastre, slănina e în pod, culegem fructe, facem dulceață, facem zacuscă toamna. Așa suntem învățați, așa trăim. Noi și tăițeii pentru supă îi facem în casă, soția îi prepară, șunca de la Paști, tot”, a adăugat sălăjeanul.

Sursa foto: Magazin Sălăjean și Nelu Mangău

Adrian Lungu