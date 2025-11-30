La Editura „Caiete Silvane” a apărut cartea „Personalităţi din Sălajul istoric”

Cartea „Personalităţi din Sălajul istoric” – volumul I, semată de Daniel-Victor Săbăceag și Viorel Câmpean, a apărut în colecția „Memoria” a Editurii „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Prefața cărții este semnată de istoricul Marin Pop, cercetător la Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău. Volumul cuprinde studii despre preoții Alexandru Achim, Laurențiu Avram, Alexandru Cădar, Andrei Centea, Gabriel Cherebețiu, Teodor Indre, Teodor Lengyel, Gavril Meseșian, Nicefor Ossian, Grigore Pop de Băsești, Vasile Pop de Oarța și Alexiu Varna, familiile Stanciu și Papiriu Pop și marele proprietar Vasile Mica.

Evidențierea rolului elitei sălăjene

„Despre preoți, despre dascăli și alte categorii de intelectuali provenite din sânul familiilor preoțești este vorba și în prezentul demers științific de excepție, elaborat de bunii noștri prieteni, Daniel-Victor Săbăceag și Viorel Câmpean. Într-un cuvânt, despre elite. Elitele sunt cele care își asumă rolul conducător și indică direcția spre care trebuie să se îndrepte societatea, în general. Elita se naște tot din sânul poporului, nu trăiește separat, într-un turn de fildeș, după cum încerca să ne manipuleze istoriografia comunistă, care propovăduia „rolul hotărâtor al maselor populare” în momentele cruciale ale istoriei. Ori, după cum se va putea observa și din cuprinsul prezentului volum, fără elite, fără preoți și fără învățători, nu se puteau realiza obiectivele istorice fundamentale ale poporului român. Autorii și-au propus să scoată din uitare și să evidențieze rolul elitei sălăjene, în marea lor majoritate aparținând preoțimii greco-catolice, de-a lungul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea, până când tăvălugul sovietic reușește, în mare parte, să distrugă și această elită locală.” (Marin Pop)

„Un prilej de bucurie este faptul că volumul nostru vede lumina tiparului în acest an sărbătoresc. Adeseori, în cercetările noastre, am întâlnit prin parohiile pe care le-am «vizitat» urmele celui care atunci era ierarhul greco-catolic de Gherla, astăzi Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, „episcopul vizitațiunilor canonice”. Și pentru că anul 2025 este dedicat cinstirii Memoriei Sale, așezăm și noi antologia noastră la umbra măreață și exemplară a personalității Fericitului Cardinal Iuliu Hossu.” (Autorii)

Despre autorii volumului

Daniel-Victor Săbăceag a absolvit în anul 1998 Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Istorie-Geografie din cadrul Universității din Oradea, urmând ulterior un masterat în Management educațional, la Universitatea din Oradea (2005).

Mai mult, Daniel-Victor Săbăceag este doctor în istorie cu teza „Biserică și societate în Protopopiatul Greco-Catolic Băsești (1856-1930) ”, pe care a susținut-o în 6 iunie 2025 la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților.

Profesor, în prezent arhivist la Arhivele Naționale Sălaj, acesta este și autor al unor studii și articole referitoare la istoria locală, publicate în reviste de specialitate, coautor și coordonator al volumelor: „Documente privind zona Codru și Subcodru din Sălajul istoric”, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017; „Marea Unire și Sălajul. Contribuții documentare”, Zalău, Editura Caiete Silvane, 2018; „Colectivizarea în Sălaj. Contribuții documentare (1949-1962)”, Cluj-Napoca, Editura Mega, Zalău, Editura Porolissum, 2020; „Cartea de Aur a Sălajului (1933-1937) ”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2020; „Ghidul fondurilor și colecțiilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918/1919 – 14. Judeţul Sălaj”, București – Budapesta, 2024.

Viorel Câmpean a absolvit în 2003 Facultatea de Istorie-Geografie a Universității „Vasile Goldiș” din Arad și Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative, domeniul Relații Internaționale și Studii Europene.

Mai mult, Viorel Câmpean este doctor în istorie la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca (2012), cu teza „Moise Sora Noac – monografie istorică”.

Bibliotecar la Secția Colecții speciale și fond de patrimoniu a Bibliotecii Județene Satu Mare, acesta este și autorul a peste 125 de studii și articole dedicate, în special, unor personalități din istoria modernă și contemporană a Sătmarului, publicate în reviste naționale și locale.

Pasionat de istoria locală, are o lucrare în patru volume intitulată „Oameni și locuri din Sătmar”, dar și numeroase lucrări în colaborare.

Alte lucrări: „Grigore Maior. Portretul unui intelectual român din secolul XVIII”, Satu Mare, „Informația zilei”, 2010; „Centenarul bisericii greco-catolice din Săuca”, Satu Mare, Editura Citadela, 2011; „Silvaș, contribuție monografică, ” Satu Mare, Editura Citadela, 2012; „Vezendiu – 750 de ani de atestare documentară”, Satu Mare, Editura Citadela, 2012; „Biserica din Sărăuad, ctitorie a episcopului Grigore Maior”, Fersig, Editura Maestro Tip, 2025.

Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii, atât în format tipărit, cât și în format e-book.

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.