Ministrul Cseke Attila, prezent la recepția lucrărilor de eficientizare energetică a blocurilor din Șărmășag

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, Cseke Attila, a participat vineri la recepția oficială a investiției privind eficientizarea energetică pentru 22 de blocuri de locuințe din comuna Șărmășag. Lucrările au fost finanțate prin Planul Național de Reziliență și sunt considerate deosebit de importante pentru reducerea costurilor de întreținere a acestor imobile din centrul de comună.

„Continuăm să dezvoltăm așezările. Am reabilitat energetic și am predat comunității locale 355 de apartamente în 22 de blocuri de locuințe din Șărmășag. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin PNRR, în mediul rural”, a declarat ministrul Cseke Attila.