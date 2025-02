Minodora Bogdan, campioana care îngrijește inimile a mii de sălăjeni

Este medic cardiolog de peste patru decenii, unul dintre cei mai cunoscuți medici din județul Sălaj. În acest an împlinește 74 de ani, are înălțimea de 1,83 metri, iar în adolescență a practicat voleiul de performanță. Chiar dacă s-a pensionat de ani buni, medicul Minodora Bogdan își continuă activitatea în cabinetul său și se află inclusiv în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Din fericire nu am probleme cu inima, dar zilele trecute mi-a oferit un pansament pentru suflet, o lecție despre viață, omenie și bucuria de a trăi, de a putea vorbi, auzi, merge, de a te bucura de lucrurile simple și mărunte ale vieții. Căutăm fericire la mii de kilometri distanță, dar de fapt e lângă noi. Necazul este că nu o vedem sau o descoperim abia când este prea târziu. Viața m-a dus în cabinetul medicului sălăjean. Au trecut ani buni de când n-am mai vorbit. M-a văzut și când mi-a venit rândul am intrat. Am râs, am stat de vorbă, mi-a povestit din nou. A deschis un dulap din cabinet și a scos medaliile câștigate la concursurile naționale și internaționale de atletism. Are peste o sută de medalii, mai bine de 70 fiind de aur.

Desigur, competițiile sportive la care concurează sunt unele de profil. Concurează la categoria sa de vârstă cu medici din întreaga lume, dar și cu oameni simpli, cu persoane care au înțeles că sportul înseamnă bucurie, sănătate, socializare, că sportul te învață toată viața să câștigi, dar și să pierzi. Minodora Bogdan este plină de viață, emană energie pozitivă, este foarte credincioașă, zâmbește aproape tot timpul. Am întrebat-o despre viață, dacă are vreun secret, vreun mesaj pentru tineri.

Mi-a spus că trebuie să existe un echilibru tot timpul în viața noastră, în tot ceea ce facem și că trebuie să avem grijă de trup, dar și de suflet, să le mulțumim pe amândouă. În aceste concursuri naționale și internaționale aleargă, participă la probe de aruncare a greutății, la săritura în lungime, se bucură și continua să îngrijească inimi, inimile a mii și mii de sălăjeni. Pe mine a reușit să mă bucure, să mă facă să prețuiesc mai mult viața, sănătatea și lucrurile simple. Mult succes, dr. Minodora Bogdan. Mulțumim pentru tot!