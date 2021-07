Mai puține hârtii solicitate cetățenilor în instituțiile publice

Senatul a adoptat zilele trecute în plen, propunerea legislativă pentru completarea OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, prin care se interzice instituţiilor publice să solicite persoanelor fizice sau juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise către organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. ropunerea legislativă – iniţiată de 101 parlamentari din întreg spectrul politic – a fost votată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 119 voturi „pentru” şi un vot “împotrivă”. „Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele, în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în vederea consimţământului expres al beneficiarului serviciului public”, prevede proiectul de act normativ. Iniţiatorii atrag atenţia, în expunerea de motive, că „România are nevoie de o accelerare a procesului de debirocratizare şi de simplificare a proceselor administrative”. „Prin adoptarea acestui act normativ, relaţia dintre stat şi cetăţean va fi simplificată, în mod special în interacţiunea pe care o are cu instituţii ale statului. Prin simplificare şi debirocratizare se oferă cetăţeanului predictibilitate, iar asta contribuie la creşterea încrederii populaţiei în activitatea administraţiei publice. În plus, administraţia publică ar demonstra că poate soluţiona mai simplu şi mai repede solicitările cetăţenilor, iar asta va creşte satisfacţia faţă de actul de guvernare şi administrare al ţării. (…) Acest demers vine în sprijinul cetăţenilor şi este un nou impuls pentru reforma şi modernizarea administraţiei publică”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

