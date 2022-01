MacBook Air sau MacBook Pro?

Decizia de achiziționare a unui MacBook este una extrem de importantă și trebuie ținut cont de nevoile pe care le cauți la un laptop, precum și așteptările pe care le ai de la acesta. Dorești unul pentru utilizare normală, zilnică, sau un model mai performant, care să te ajute în buna desfășurare a jobului de acasă? MacBook Air este de regulă un laptop entry-level, în timp ce varianta Pro este mai profesională. Stabilește-ți proritățile și achiziționează modelul potrivit.

MacBook Air – un design super slim

MacBook Air se caracterizează printr-un design super slim, un preț acceptabil și reprezintă o alegere potrivită pentru activitățile de zi cu zi, dar și pentru un loc de muncă remote, dacă acesta nu implică folosirea anumitor programe extrem de sofisticate. Este dotat cu 16 miliarde de tranzistori și un cip ce integrează CPU, GPU, Neural Engine, dar și multe altele. Datorită performanțelor incredibile, MacBook Air M1 are o durată de viață de 14 ore, pe care le poți folosi cum vrei tu. Cu un ecran de 13˝, un procesor Apple M1 cu 8 nuclee, GPU M1 integrat cu 7 nuclee/ GPU integrat cu 8 nuclee pentru o viteză îmbunătățită, cu o capacitate de stocare de până la 2TB, două porturi Thunderbolt 3, acesta este suficient de rapid pentru utilizări generale. În schimb, lipsa unui ventilator incorporat, activitățile lungi de procesare nu pot fi duse la bun sfârșit. Dacă îți dorești un laptop general, alege un MacBook Air la DABSTORE, dar și o husă de protecție pentru acesta, pentru a-l păstra în condiții de siguranță atunci când călătorești.

MacBook Pro – ideal pentru pretențioși

MacBook Pro este laptopul perfect pentru pretențioși, regăsindu-se în trei variante: de 13˝, 14˝, precum și 16 ˝. Acesta oferă imagini uimitoare și o calitate audio de top. MacBook Pro M1 are un procesor cu 8 nuclee, patru nuclee de înaltă eficiență și patru nuclee de înaltă performanță, împreună cu un GPU integrat care are 8 nuclee. Procesorul noului MacBook Pro M1 este de până la 2,8 ori mai rapid, iar GPU-ul este de până la 5 ori mai rapid, beneficiind și de un sistem de răcire integrat pentru creșterea performanței. MacBook Pro are beneficiază de o durată de viață a bateriei de până la 21 de ore, în funcție de model. De asemenea, oferă o cameră web îmbunătățită, un SSD extra rapid și un design mai elegant. Dacă ai nevoie de un laptop performant, cu tehnologii incredibile, portabil și cu o calitate a afișajului la un alt nivel, optează pentru MacBook Pro din dabstore.ro și bucură-te de performanțe extraordinare.

MacBook Air sau Pro – pe care să-l alegi?

Decizia de achiziționare a unui laptop Apple nu este una tocmai ușoară, mai ales dacă ești un pasionat de tehnologie. Ambele modele au caracteristici definitorii, fiind perfecte pentru joburi de acasă, dar și pentru orele online sau alte activități ce presupun un laptop bun, cu performanțe ideale și o baterie durabilă. Însă datorită performanțelor mai ridicate, MacBook Pro este varianta mai potrivită, fiind mai performant.

MacBook Air și Pro dispun de ecrane retină, însă varianta Pro este mult mai luminoasă. Durata de viață a bateriei este mai mare în cazul MacBook Pro, cu până la 5-6 ore, în cazul Pro de 16˝. Sunetul audio diferă și el pe modelele Pro, pe MacBook Air întâlnind un sunet stereo grozav, însă varianta Pro oferă o configurație mai performantă, un profil audio mai robust, precum și Dolby Atmos în difuzor.

În cazul MacBook Air prețul este unul mai scăzut, pe când varianta Pro are costuri mai ridicate. Dacă îți dorești calitate ridicată, performanțe extraordinare și tehnologii avansate, atunci MacBook Pro, deși cu un cost mai ridicat, datorită variantelor sale de 13, 14 și 16˝ merită o atenție mai deosebită. Alege-ți modelul dorit și intră în magazinul online Dabstore, unde îți vei putea achiziționa într-un mod facil și rapid, laptopul preferat, alături de alte accesorii de care vei avea nevoie, atât pentru păstrarea lui în condiții optime, cât și folosirea lui cu ușurință.