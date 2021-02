Lucian Bode anunță soluții în ceea ce privește deficitul de personal din MAI

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat zilele trecute că a crescut numărul de locuri din şcolile de agenți şi din Academia de Poliţie, anunțând totodată că se vor face, în continuare, şi angajări din sursă externă, pentru a acoperi deficitul mare de personal din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Lucian Bode a precizat, în cadrul unei emisiuni televizate, că peste 30.000 de persoane au plecat din sistem în ultimii cinci ani, existând un deficit uriaș generat de doi factori: pensionările cadrelor şi numărul mic de locuri din şcolile de poliţie. Pentru a reduce acest deficit, MAI are în vedere trei măsuri. Prima dintre ele, implementată deja, este organizarea de concursuri pentru promovarea unor subofiţeri la statutul de ofiţeri, în acest caz fiind vorba de 2.000 de angajaţi. O a doua măsură vizează creşterea numărului de locuri din şcolile de agenţi la 2.400 la nivel naţional, un număr mai mare de locuri fiind în acest an şi pentru admiterea la Academia de Poliţie. Cea de-a treia măsură se referă la angajări din sursă externă pentru posturile unde nu este nevoie de o şcoală de specialitate. „Vrem să creştem numărul de locuri în şcolile de poliţie şi, nu în ultimul rând, vrem să trecem şi la încadrarea din sursă externă”, a subliniat Lucian Bode. Acesta a adăugat că se are în vedere în perioada următoare şi eliminarea practicii privind „împuternicitul pe funcţie” prin organizarea de concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante, situație întâlnită în aproape toate unitățile de poliție din cadrul inspectoratelor de poliție județene, inclusiv în Sălaj.

Share Tweet Share