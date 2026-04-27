Limită de până la două autoturisme second-hand importate de persoane fizice, în pregătire

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că pregăteşte o ordonanţă de urgenţă care va introduce limitări pe piaţa autoturismelor second-hand, în sensul că o persoană fizică nu va putea aduce şi înmatricula mai mult de două autovehicule vechi din alte state, măsura având ca scop combaterea comerţului ilegal, potrivit declaraţiilor făcute în cadrul unei emisiuni TVR Info. Oficialul a explicat că plafonul de două maşini a fost stabilit pentru a descuraja activităţile de tip „samsar”, subliniind că, în aceste condiţii, nu ar mai putea exista o activitate economică relevantă în afara cadrului legal, conform aceleiaşi surse.

Ministrul a precizat că nu s-a dorit o restricţionare excesivă, având în vedere situaţiile în care o familie ar putea achiziţiona două autoturisme într-un an, însă a menţionat că există şi propuneri pentru reducerea limitei la un singur autovehicul, potrivit aceleiaşi surse. Totodată, Diana Buzoianu a argumentat că limitarea este necesară în contextul în care unele persoane fizice aduceau chiar şi zeci de maşini sub pretextul utilizării personale, ceea ce indica, în realitate, desfăşurarea unor activităţi comerciale ilegale, conform sursei citate.

Oficialul a subliniat că autorităţile poartă discuţii şi cu firmele care desfăşoară activităţi legale în domeniul comerţului cu maşini second-hand, iar forma finală a actului normativ va ţine cont de aceste consultări, potrivit afirmaţiilor făcute la TVR Info. În prezent, varianta de lucru prevede limita de două autoturisme, însă proiectul se află în dezbatere publică şi ar putea suferi modificări, inclusiv pentru a evita o birocratizare excesivă care ar putea afecta piaţa legitimă de profil, conform aceleiaşi surse.

Întrebată despre posibilitatea ca intermediarii ilegali să ocolească restricţiile prin utilizarea rudelor sau a apropiaţilor pentru înmatricularea vehiculelor, Diana Buzoianu a afirmat că autorităţile iau în calcul astfel de scenarii şi vor introduce măsuri pentru combaterea acestor practici, potrivit sursei citate. Ministrul a subliniat că, deşi există o „creativitate” a celor implicaţi în astfel de activităţi, instituţiile statului sunt hotărâte să limiteze fenomenul şi să îl facă costisitor pentru cei care îl practică, în condiţiile în care impactul negativ este resimţit de întreaga societate, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea aerului, conform aceleiaşi surse.

