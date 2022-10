La Cercul Militar din Zalău, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

Absolvenții sălăjeni aflați în căutarea unui job sunt așteptați la Bursa locurilor de muncă organizată special pentru ei de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj. Evenimentul va avea loc vineri – 14 octombrie, la Cercul Militar din Zalău, situat pe strada Simion Bărnuţiu nr. 91, începând cu ora 10. Până în prezent au confirmat participarea la bursă 18 angajatori, care oferă 352 de locuri de muncă, din care 29 sunt pentru persoane cu studii superioare. Principalele posturi oferite pentru persoanele cu studii medii sau fără studii sunt cele de: operator producţie, operator prelucrare cauciuc, maşinist pod rulant, confecţioner, tapiţeri, zidar, lacătuş mecanic, operator CNC, lucrător în construucţii, lucrător în bucătarie, tâmplar şi muncitori necalificaţi. De asemenea, pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile posturi de inginer mecanic, inginer automatist, inginer de sistem in informatica, inginer electric, desenator tehnic, specialist SSM etc. „Invităm să participe la bursă absolvenții promoției acestui an, dar în egală măsură și persoanele aflate în căutare de loc de muncă cu experiență în muncă”, transmit reprezentanții AJOFM Sălaj.

