La Casa de Pensii Sălaj – bilete de tratament la munte și la mare

Pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii care vor să urmeze tratament balnear au la dispoziție, prin intermediul Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj o nouă serie de bilete de treatment. Este vorba despre a VI-a serie din acest an, care cuprinde 150 de bilete în următoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Herculane, Moneasa, Neptun, Ocna Șugatag, Saturn, Sovata, Turda, Tușnad, Tășnad și Vatra Dornei, cu începere din 9, 10 și 11 iunie, în funcție de stațiune. Biletele se pot ridica de la sediul instituției, zilnic, de luni până joi între orele 8 -14, iar vineri între orele 8-13. Data limită pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria a VI-a este 27 mai, ora 14. În cazul neridicării biletelor până la data precizată acestea pot fi eliberate altor persoane îndreptățite, potrivit legii și în conformitate cu Criteriile de acordare a acestora, începând din 28 mai până în 9 iunie. Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment Bilete de Tratament din cadrul CJP Sălaj.

