KLAUS IOHANNIS: „Vinovat pentru această inflaţie crescută este Putin care a declanşat acest război împotriva Ucrainei”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că pentru inflaţia crescută în România este Vladimir Putin şi războiul pe care îl duce împotriva Ucrainei, iar impactul este unul global, nu afectează doar ţara noastră. Şeful statului a adăugat că Guvernul României a luat şi va lua măsuri în continuare pentru a ameliora efectele inflaţiei. El a mai sfătuit oamenii să îşi cheltuie banii chibzuit, notează News.ro.

„Daţi-mi voie să răspund într-un cadru mai larg. Inflaţia e un factor şi am toată încrederea că Guvernul va lua măsurile care se impun. Dar haideţi să vedem de ce am ajuns aici, inflaţia, preţurile la energie, asta s-a întâmplat nu pentru că nu şi-a făcut cineva treaba. Vor fi aceste probleme în plan global. Toate acestea au o singură cauză şi ea e războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Guvernul României poate să amelioreze impactul acestei crize şi să ajunte consumatorul vulnerabil, persoanele cu venituri mici. Problemea e una globală şi în SUA inflaţia se apropie de 10% şi în ţări din Europa. Am avut aseară o discuţie cu premierul, mi-a prezentat măsurile pe care le planifică ei. Trebuie să fim foarte realişti, crizele nu se vor termina mâine, iar situaţia se va complica. Se găsesc anumite soluţii, dar nu e cazul să încercăm să aruncăm vina asupra Guvernului, Parlamentului sau clasei politice. Vinovat este Putin care a declanşat acest război împoriva Ucrainei”, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat astăzi după vizită la Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti, cu prilejul Zilei Internaţionale a Asistentului Medical, despre inflaţia record de 13,8 anunţată ieri de către INS.

Chestionat cum resimte efectele creşterii inflaţiei şi dacă cheltuie mai puţini bani, şeful statului a răspuns: „Eu cred că e o încercare grea prin care trecem. Cred că toată lumea va resimţi. Gândiţi-vă că plătim mai mult pentru benzină, motorină şi trebuie să fim mai atenţi cum cheltuim şi ce cheltuim. Se discută despre anumite compensări la pensii şi salarii, însă trebuie să fim conştienţi de faptul că acest război va crea crize, în perioade de criză e bine să judeci de două ori ce faci şi cum cheltui banii”.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat, astăzi, că din iulie 2021 s-a înregistrat o creştere extrem de rapidă a preţurilor, menţionând că în spatele acestei creşteri se află cele legate de costurile de producţie, în special a costurilor cu energia. „România nu mai este pe locul 1 la inflaţie în Uniunea Europeană, avem vreo 7-8 ţări înaintea noastră, inclusiv ţări din zona euro”, a arătat el. Isărescu a precizat că România are o economie deschisă, iar creşterile de preţuri se resimt. „Dacă vrei să protejezi cu subvenţii trebuie să ai o situaţie fiscală solidă. Nu este cazul României. Avem o problemă fiscală de ani buni, fiscal bugetară, şi nu avem de unde să mai reducem impozite sau să acordăm ajutoare şi sprijinul acestora, schemele de compensare s-au făcut cu anumite costuri”, a adăugat el.

