„Izvorul leacului” din Stârciu și povestea femeii care s-a vindecat de cancer

„Izvorul leacului” este situat pe dealurile din apropierea localității Stârciu. Localnicii povestesc că apa acestui izvor începe să curgă doar în preajma Rusaliilor. I se mai spune și „Izvorul îngerului” sau „Fîntâna leacului”, iar locul unde se află acest izvor este desprins parcă dintr-o poveste.

S-a vorbit și s-a scris mult despre izvorul de pe deal. Unii cred că apa de aici este miraculoasă, că este vindecătoare. Sunt săteni care povestesc despre un posibil miracol. Se spune că soția unui fiu al satului, bolnavă de cancer, a băut apă din acest izvor și s-a vindecat. Vindecător sau nu, izvorul atrage anual sute de vizitatori, oameni simpli, credincioși, unii veniți să bea apă rece de izvor, iar alții să descopere frumusețea și liniștea locului. Primarul comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan, ne-a declarat că locul este unul cu adevărat special, în apropierea izvorului se află și un schit, iar aici vin anual sute de oameni să se reculeagă, să se liniștească după o săptămână încărcată și grea. „Biserica schitului este ridicată în apropierea locului cunoscut de către sătenii din localitatea Stârciu și din satele vecine sub denumirea de <Fântâna leacului> sau <Izvorul îngerului> și se numește astfel datorită faptului că, aici, există un izvor care își revarsă apele, anual, cu puţin timp înainte de praznicul Rusaliilor și care, după câteva săptămâni, seacă din nou. Pe locul acestui izvor, despre a cărui apă oamenii locului spun că are proprietăți miraculoase, ar fi existat, între secolele XI-XIII, o mănăstire, cunoscută în istorie sub numele de Mănăstirea Meseș”, se arată într-o prezentare a Episcopiei Sălajului.

În așteptarea apei

Mulți săteni, mai ales cei în vârstă, chiar cred în puterea vindecătoare a apei de la izvor. Cei mai tineri sunt reținuți, dar și aceștia recunosc că sunt atrași de frumsuețea locului din mijlocul naturii. Aici este frumos iarna, primăvara sau vara, iar toamna e un vis. În apropierea izvorului sunt oficiate slujbe religioase, oamenii vin, iau apă și se roagă. La doar câțiva pași de izvor se află și o bisericuță din lemn, bisericuță construită prin grija familiei profesorului Iosif Șimon. Că apa acestui izvor este sau nu vindecătoare rămâne de văzut, dar locul s-a transformat într-un punct de atracție turistică, iar sătenii așteaptă și de această dată apa izvorului din deal.

Destinație de weekend

Lăsând la o parte povestea izvorului, locul este destinația perfectă pentru o ieșire în mijlocul naturii. Se ajunge relativ ușor. Treceți prin Stârciu și urmați indicatoarele din sat. Se poate merge cu mașina până în deal, lângă schit.

A. LUNGU

Sursa foto: Magazin Sălăjean și Facebook „Poiana Stîrciu”