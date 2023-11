Istoria sportului zălăuan văzută prin ochii cercetătorilor de muzeu

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău va organiza în data de 23 noiembrie, începând cu ora 18, la Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalău, expoziția „Aspecte din istoria sportului zălăuan”. Evenimentul face parte din cadrul proiectului „Zalău 550” și își propune să fie un demers educațional menit să aducă comunitatea cât mai aproape de istoria și cultura locală, reflectând și evidențiind totodată bogăția și diversitatea patrimoniului zălăuan. Prin expozițiile foto-documentare și diversitatea domeniilor și temelor abordate de muzeu, publicul a avut ocazia să descopere în acest an povești fascinante despre diferite aspecte ale istoriei locale, constituind veritabile călătorii în timp, care au adus în prim-plan evenimente importante, categorii socio-profesionale diverse și personalități marcante care au contribuit la conturarea identității orașului.

În contextul acestui an aniversar, prin această expoziție dedicată sportului, muzeul își continuă misiunea de actor activ implicat în viața comunității, aducând în atenția publicului un domeniu în care s-au înregistrat performanțe notabile la nivel național și internațional. Expoziția „Aspecte noi din istoria sportului zălăuan” propune o scurtă incursiune prin câteva din cele mai importante prestații și performanțe realizate de sportivi ce au activat în plan local, intenția fiind și aceea de a pleda pentru importanța sportului în viața comunității, amintindu-ne mereu de înțelepciunea anticului îndemn mens sana in corpore sano! Cu privire la rolul și importanța expoziției, Corina Bejinariu – managerul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău spune că „rolul demersului nostru este acela de a informare, vizibilitate și de informare. Expoziția propusă de noi este o retrospectivă asupra activității sportive. Desigur că noi nu putem cuprinde toate performanțele într-o singură expoziție, însă am dorit să punctăm performanțele notabile ale sportivilor noștri zălăuani. Considerăm că ar fi de bun augur o continuare, în fiecare an, a demersului nostru și ar fi oportun ca tot mai multe instituții și asociații care activează în domeniu să ni se alăture demersului nostru, în condițiile în care sportul de masă și de performanță este susținut din banii comunității. Este esențial ca sportivii noștri să fie încurajați și susținuți de cetățeni, atâta timp cât sportivii sunt cei care ne fac imagine prin rezultatele notabile obținute. E trist că noi uităm mult prea ușor că, la nivel de municipiu și de județ, noi chiar avem o istorie sportivă cu care ar trebui să ne mândrim, să o valorizăm și să o prezentăm cu titlu de exemplu tinerei generații ”.

În contextul în care în societate se vorbește tot mai mult despre lipsa mișcării, obezitate în rândul adulților dar și a copiilor, muzeul își păstrează rolul de a fi o porta voce la nivel de societate, promovând mișcarea și sportul de masă, ținând cont de faptul că „una din misiunile noastre este de a pune pe tapet și probleme de mare actualitate care preocupă societatea și nu doar aspecte care țin de istorie și de muzeu. În contextul în care sportul este un domeniu care creează o identitate locală, prin rezultate și performanțe notabile, cu atât mai mult ar trebui să ne gândim că sportul, înainte de 1989, coagula comunitatea și dădea acel sentiment unic de coeziune și unitate la nivel de societate, care în timp tinde să se dilueze și estompeze tot mai mult”. Ineditul expoziției constă și în prezența unui panou de suporter, intitulat „al 12-lea jucător”, dedicat echipei de volei zălăuane și a rezultatelor obținute în timp.

Expoziția „Aspecte noi din istoria sportului zălăuan” va putea fi admirată la Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalău până în data de 15 decembrie. Evenimentul este deschis publicului larg și a iubitorilor de sport și de istorie. Conducerea muzeului ne-a transmis că elevii din Zalău vor vizita expoziția și vor avea ocazia de a se întâlni cu sportivi reprezentativi și legende ale sportului zălăuan. După ce se va termina perioada de expunere a expoziției, aceasta va fi adusă, pentru a-i spori vizibilitatea, în zona pietonală din fața Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, unde va rămâne până la începutul anul viitor. Prin acest demers se urmărește ca expoziția să se transforme într-un important instrument de promovare a spiritului sportiv în rândul tinerilor, precum și o recunoaștere adusă pasiunii, efortului și dedicării sportivilor zălăuani și sălăjeni.