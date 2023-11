Ionuț, infernul drogurilor și victoria împotriva morții

Mâinile i se mișcă fără încetare, iar sudoarea i-a acoperit fruntea. Nenumărate tatuaje îi acoperă o parte din trup, iar sub un ochi îi sunt tatuate câteva lacrimi, dar inima lui este bună și sufletul său inspiră dorința de a schimba întreaga lume. Ionuț Ilieș este un sălăjean care a trecut prin infernul drogurilor, dar a reușit să scape. A avut mai multe tentative de sinucidere, un prieten i-a murit în brațe, inima lui a încetat să bată pentru câteva clipe, dar Universul a fost de partea lui. Pe Ionuț îl știu de ani buni, l-am văzut pe străzile Zalăului. Îmbrăcămintea lui părea inspirată din lumea gangsterilor și artiștilor hip-hop americani. The Notorius B.I.G, Dr. Dre, Snoop Dogg, Easy –E, Tupac Shakur, sunt doar câțiva artiști care l-au inspirat pe Ionuț în modul de a se îmbrăca, dar nu asta a fost problema, ci drogurile.

De multă vreme voiam să discut cu Ionuț, să-i aflu povestea. N-am știut că trecea printr-un infern, prin iadul drogurilor. Întâmplarea a făcut să-l văd într-un interviu. Am rămas șocat, iar acest șoc m-a făcut să-l caut, să stăm de vorbă. Voiam să aflu cum a ajuns să se drogheze, ce droguri a luat, a scăpat, n-a scăpat, cum e, cum putem combate nenorocitul ăsta de fenomen în capcana căruia cad tot mai mulți sălăjeni. Știu sigur că și Sălajul a ajuns un județ în care consumul de droguri a ajuns o mare problemă, iar asta în timp ce autoritățile se laudă cu nenumărate campanii antidrog derulate în școli.

Am impresia că organizatorii acestor campanii trăiesc într-o altă lume sau sunt rupți de realitate. Împart bilețele tipărite cu mesaje antidrog, bilețele care ajung în curtea școlii sau aruncate la coșul de gunoi, pentru că puțini sunt cei care le citesc. Cât de greu este să găsești un fost consumator de droguri și să-l duci în fața liceenilor, pentru a le povesti despre iadul drogurilor, despre ce vede un dependent de cocaină, heroină sau de alte substanțe? Nu este greu, dar e nevoie de puțină viziune și de implicare. M-am săturat ca jurnalist de scuzele autorităților și anumitor instituții cum că au puțini angajați, că nu sunt fonduri etc. Nu, e nevoie doar de puțină implicare. Revenind la Ionuț, i-am scris zilele trecute și mi-a răspuns. L-am rugat să stea de vorbă cu mine, să îmi acorde un interviu. A acceptat. Ne-am văzut la o cafea, la o discuție prietenească. Mi-a spus că a început să se drogheze pe când avea aproape 14 ani. Juca fotbal, un sport pe care îl îndrăgește. Avea nevoie de bani pentru a se muta la București. A început cu „verde”, substanțe vegetale, iar apoi a trecut la cele „grele”. Heroină, cocaină, pe toate le-a încercat. A ajuns la spital, era să moară de mai multe ori, a avut mai multe tentative de suicid, dar în cele din urmă a învins. Ionuț nu se mai droghează de ani buni. Mama lui l-a ajutat mult, i-a fost cel mai mare sprijin, a fost „leoaica-mamă”, îngerul său păzitor. Mama a fost cea care a stat lângă Ionuț când acesta era în infern, în sevraj, în cele mai cumplite momente. În timp ce povesteam, mâinile lui se mișcau întruna. Mintea mea s-a întunecat, mă durea sufletul. Sălăjeanul din Ortelec mi-a explicat că nu poate controla această mișcare și că este un efect al drogurilor. Fostul consumator de droguri este încă dependent de medicamente, de antidepresive, îl ajută să doarmă, să se odihnească. Ionuț vrea cu orice preț să îi ajute pe tineri, pe adolescenți să înțeleagă că drogurile omoară, că drogurile te bagă în pușcărie sau în spital, dar omoară și tot ce este în jurul consumatorului, a celui dependent. Sălăjeanul a fost chemat deja să le vorbească liceenilor din mai multe județe, din Mureș, la Brașov, dar și în alte colțuri ale țării. Crede că drogurile sunt cea mai mare amenințare pentru actuala generație de tineri, iar cea mai bună cale de atac este mărturia celor care au trecut prin infern, dar au reușit să iasă la lumină. Gata, mă opresc. I-am mulțumit, ne-am băut cafeaua, ne-am salutat și am plecat. Ionuț, multă putere și spor să-ți îndeplinești visul de a putea ajuta acolo unde este nevoie!