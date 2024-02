Ioana Pușcaș, eleva de la CNS olimpică la română, pasiunea pentru mecanică și medicul-robot

Este olimpică la română, citește mult, este pasionată de mecanică, face parte din CNapSys, echipa de robotică a Colegiului Național „Silvania” din Zalău, vrea să studieze ingineria și dacă ar putea, Ioana Pușcaș ar construi un robot capabil să realizeze intervenții chirurgicale pe care un medic obișnuit nu le poate efectua. Pe Ioana am întâlnit-o în laboratorul de robotică al CNS. În încăpere era forfotă. Mai mulți elevi voiau să pună în funcțiune un robot educațional, parte dintr-un proiect de anvergură. Este un robot care preia diferite obiecte și le amplasează în locuri stabilite de organizator. Același robot lansează machete de hârtie sub formă de avioane. Am început să stau de vorbă cu elevi și eleve. Am aflat că alcătuiesc o echipă unită. Fiecare membru are un rol bine determinat. Sunt cei responsabil de proiectare, alții răspund de mecanică, de promovare, există inclusiv un sector de promovare, un departament economic, dar și cel de coordonare. Am aflat că în departamentul de mecanică activează și eleve. Ioana Pușcaș este elevă în clasa a XII-a la CNS și face parte din acest departament specializat în probleme mecanice. Tânăra mi-a atras atenția pentru că vorbea foarte bine, fluent, echilibrat, transmitea bine mesajul său. Ce să vezi, Ioana mi-a spus că este olimpică la română, dar și la cultură și spiritualitate și a participat la mai multe olimpiade, este pasionată de lectură, citește mult și visează să studieze ingineria. Mai interesant este că Ioana este elevă într-o clasă cu profil de matematică-informatică. „Pasiunea pentru matematică o am din gimnaziu, iar plăcerea pentru citit și filozofie a apărut ceva mai târziu. Cititul mă ajută foarte mult să-mi dezvolt vocabularul, să am o cultură generală bogată, să vorbesc și să scriu corect. E ceva firesc. După ce termin liceul mă gândesc să dau la Automatizări, la Politehnică”, mi-a spus Ioana. E o tânără care zâmbește mult, este plină de energie, deschisă, dornică de cunoaștere. Felicitări, Ioana! Este nevoie de tineri ca tine, de oameni dispuși să construiască o societate bazată pe valori și nu de oameni care dărâmă, de oameni care lasă în urma lor doar praf.

