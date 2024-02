În luna august începe vânătoarea ciorilor din Zalău

O parte din zălăuani sunt nemulțumiți cu privire la numărul mare de ciori din zona spitalului vechi, care pe lângă zgomotul deranjant produc și multă mizerie în zonă. Oamenii își strigă oful pe rețelele de socializare, nu știu cui trebuie să se adreseze sau ce măsuri să ia. Am început un demers jurnalistic pentru a afla cine este responsabil să rezolve această problemă și ce se poate face concret în acest sens. Primăria Zalău ne-a pasat la Consiliul Județean Sălaj (CJ Sălaj), având în vedere că spitalul vechi s-ar afla în responsabilitatea acestei instituții. Purtătorul de cuvânt al CJ Sălaj ne-a precizat că instituția se ocupă doar de investițiile care au legătură directă cu spitalul vechi și nimic mai mult. Am ajuns apoi la Comisariatul Județean Sălaj al Gărzii Naționale de Mediu. În răspunsul primit se arată că cioara de semănătură (Corvus Frugilegus) este o specie de interes comunitar, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007. Potrivit legii, toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare, nu pot fi ucise sau capturate intenționat (indiferent de metoda utilizată) și nici nu este permisă deteriorarea/distrugerea/culegerea cuiburilor și/sau ouălor din natură ale acestor păsări. Cu toate acestea, în adresa primită nr. 199/GM/CJ Sălaj/15.02.2024 se menționează că „speciile de ciori prevăzute în anexa nr. 5 C din OUG 57/2007 sunt acceptate la vânătoare, în afara perioadelor de reproducere și creștere a puilor. Cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare sunt aprobate prin Ordinul MMAP privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de fauna de interes cinegetic, la care vânătoarea este admisă. Înaintarea unor soluții pentru eliminarea ciorilor nu intră în sfera de competență a GNM CJ Sălaj”. Având acest răspuns ne-am adresat conducerii Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Sălaj (AJVPS Sălaj) pentru a afla până la urmă ce se poate face în legătură cu ciorile problematice. Legat de acest subiect, Cristian Crișan – directorul AJVPS Sălaj ne-a confirmat că avem de-a face într-adevăr cu ciori de semănătură, iar vestea bună este că ele pot fi vânate în perioada august 2024 – ianuarie 2025, pentru Zalău existând o cotă de vânătoare stabilită la 20 de păsări. Pentru ca această acțiune să aibă loc este nevoie de o acțiune comună între AJVPS Sălaj – Primăria Zalău – IPJ Sălaj. Așadar, autoritățile locale cunosc mult prea bine problema și procedura, știu exact ce responsabilități au, însă preferă să umble cu „cioara vopsită” și să paseze ca la ping-pong problemele delicate între instituțiile din municipiu. Zălăuanii trebuie să știe că sesizările legate de ciorile zgomotoase trebuie depuse atât la Primăria Zalău. În trecut, orașul a mai fost asaltat de ciori și problemele au fost soluționate la acea vreme. Cu titlu de exemplu, Cristian Crișan ne-a menționat că în urmă cu mai bine de un deceniu, ciorile din zona Unității Militare au fost împușcate, ca de altfel și cele din Crișeni (din jurul bazei de colectare a cerealelor), în urmă cu circa cinci ani. O soluție a fost găsită și în cazul ciorilor din zona gării din oraș, decizia luată atunci fiind de toaletare a plopilor din zonă, pentru ca păsările să nu mai aibă unde să se cuibărească și înmulțească. Așadar, problema ciorilor din Zalău nu este nouă, soluții există, doar la capitolul voință și comunicare din partea autorităților se pare că stăm cam prost.

