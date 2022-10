Ioan Tăutu, sălăjeanul de 75 de ani care a parcurs pe jos mii de kilometri

A parcurs pe jos mii și mii de kilometri și chiar dacă a ajuns la vârsta de 75 de ani nu este zi în care să nu facă mișcare, să nu meargă pe jos cel puțin câțiva kilometri. Sălăjeanul Ioan Tăutu a coordonat decenii activitatea de orientare sportivă în județ și a fost președintele Clubului „Pro-Silva”, entitate în care au fost pregătite nenumărate generații de tineri.

Pe Ioan Tăutu l-am revăzut zilele trecute cu ocazia concursului de orientare sportivă organizat pe Meseș. Voios, energic, Ioan Tăutu oferea sprijin în derularea competiției, supraveghea, muta, vorbea, ținea legătura cu participanții. L-am oprit, l-am salutat, am dat mâna și l-am rugat să-mi povestească. A zâmbit și mi-a spus să stau de vorbă cu cei tineri. Pe lângă noi tocmai ce trecuse o femeie de 91 de ani. Venise din Ungaria pentru a-și sprijini nepoata înscrisă în concurs. O altă participantă la competiție avea 79 de ani și alerga, se orienta prin pădure. Am insistat, iar Ioan Tăutu a râs din nou și mi-a spus că are nevoie doar de o hartă pentru a se descurca inclusiv în marele New York. „Mă puteți lăsa la New York, în mijlocul orașului. Mă descurc și fără telefon, am nevoie doar de o hartă și de o busolă. Nu știu câți kilometri am mers pe jos, să tot fie mii sau peste o sută de mii, nici nu contează. Nu mă pot opri, am nevoie doar de sănătate. Sunt bine, pot ieși în natură, mai pot participa și acum la concursuri”, spune Tăutu.

Tineretul, inconștient de importanța mișcării

Sălăjeanul are și dezamăgiri. „Eu cred că nu a trecut destul timp ca lumea să înțeleagă cât de importantă e mișcarea. Este important să facă multă mișcare i cei care ies la pensie, iar o jumătate de oră nu este de ajuns. E nevoie de cel puțin două ore pe zi în care să facem mișcare pentru sănătatea trupului și a minții. Eu fac zilnic 20.000 de pași. Mulți nu conștientizează cât de importantă e mișcarea. Uitați, este acolo o doamnă de 91 de ani. Se sprijină în cadru, dar merge prin pădure. A venit din Ungaria la acest concurs”, a încheiat Ioan Tăutu. A câștigat nenumărate titluri la concursuri naționale și internaționale, dar nu îi place să se laude cu ele. Spune că mai importanți sunt elevii și foștii săi elevi care au obținut nenumărate premii, titluri, toate pentru rezultatele de la competiții importante.