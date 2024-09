Învelitoare nouă pentru biserica de lemn din Inău

După câteva săptămâni de la refacerea învelitorii de șindrilă a coifului turnului, voluntarii Ambulanței pentru Monumente Sălaj au revenit la Inău, pentru lucrările de punere în siguranță a bisericii de lemn din sat, prin aplicarea unei noi învelitori de șindrilă. Meșterul Vasile Pop, alături de voluntari, au început lucrul prin aducerea și montarea schelei. A fost așezată pe latura de sud a bisericii și în zona sa estică, cea a altarului. Pentru că în cursul acestei săptămâni a fost și o zi cu ploaie, voluntarii au sortat și au pregătit șindrila pentru a fi bătută. În zilele ce au urmat s-au continuat activitățile programate: desfacerea vechii învelitori de șindrilă, încărcarea acesteia într-o remorcă, curățenie în podul și în jurul bisericii. Apoi au fost bătute și primele rânduri de șindrilă nouă. Pentru restul săptămânii, aceasta a fost principala activitate. „În diminețile petrecute la Inău, mătușa Viuca, cea care locuiește în imediata apropiere a bisericii, a fost cea mai bună gazdă: ne-a așteptat în fiecare dimineață cu cafea, cu o vorbă bună, iar peste zi, cu apă rece de la fântâna din curte”, este o parte din mesajul coordonatorilor Ambulanței pentru Monumente Sălaj. Pentru că prima săptămână de lucru cu voluntari la Inău s-a suprapus cu ultima săptămână de muncă cu voluntari la bisericuța de lemn din Creaca, în cursul acestei săptămâni, voluntarii de pe cele două șantiere au avut ocazia să se întâlnească și să schimbe impresii și păreri. De asemenea, voluntarii de la Inău au participat, alături de cei de la Creaca, la evenimentul organizat la Creaca de Atelierul de Joc Popular. Astfel, voluntarii de la cele două intervenții au avut ocazia să ia contact cu tradițiile zonei cu ocazia unei seri de jocuri și dansuri tradiționale din Sălaj. „Mulțumim pentru sprijinul acordat în desfășurarea acestei intervenții întregii comunități din Inău. În mod particular, apreciem implicarea și ajutorul preotului paroh Claudiu Bene și primarului Ioan Șandor. Pe mătușa Viuca, o îmbrățișăm și îi mulțumim! Menționăm că această intervenție de punere în siguranță a bisericii de lemn din Inău nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar dat comunității de către Consiliul Judeţean Sălaj”, au precizat coordonatorii Ambulanței. Șindrila a fost realizată de echipa meșterului Andrei Adrian Gadja din Moisei, respectiv de meșterul Andrei Ianc din Măguri. Meșter: Vasile Pop. Voluntari: Antonia Baboș, Flavia Negara, Carina Șuteu, Camelia Potop, Magda Nemeș, Andreea Sidor, Ioana Pătrășcoiu. Echipa Ambulanța pentru Monumente Sălaj: Valeria Lehene, Bogdan C. Pintea, Corina Caraba, Tania Criste Tivadar, Mădălina Varga, Tudor Bonta și Bogdan Ilieș. Ambulanţa pentru Monumente este un proiect inițiat de Asociația „MONUMENTUM”, coordonat și implementat în județul Sălaj de Asociația ARHAIC, și sprijinit de The King’s Foundation, organizație prezidată de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea al Marii Britanii. Finanțatori strategici ai Ambulanței pentru Monumente: Profi România, DEDEMAN, DEWALT, Raiffeisen Bank și Regina Maria – Rețeaua de Sănătate.

Share Whatsapp Email