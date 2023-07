Invazie de șacali în mai multe zone din Sălaj

Numărul șacalilor crește în Sălaj. Mai multe persoane din zona localităților Mineu, Cehu Silvaniei și Gâlgău ne-au sesizat cu privire la prezența acestor animale pe dealurile din apropiere. Sesizările au fost făcute de crescători de animale, oamenii spunând că întâlnesc tot mai multe astfel de animale și nu înțeleg de ce nu sunt organizate vânători, pentru ținerea efectivelor sub control. Prezența acestor animale a fost confirmată de nenumărate ori de reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj. Coordonatorul AJVPS, Cristian Crișan, a explicat că aceste animale au venit din sudul țării. Potrivit silvicultorilor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, există trei specii de șacal, din care una, șacalul auriu, poate fi întâlnit și în Europa, inclusiv în România, cel mai des în Dobrogea, unde a început să-și facă apariția în ultimele decenii dinspre zona balcanică. Șacalul se hrănește rozătoare mici, păsări și alte prăzi mici, însă dieta sa include și hrană vegetală. Are activitatea preponderent nocturnă și are un urlet caracteristic, unul modulat, cu modificări crescătoare.

