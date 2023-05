Între legendă și uitare. Maftei, sălăjeanul despre care se spune că a trăit 148 de ani

Maftei Pop s-a născut în anul 1804, în Valea Loznei, sat din comuna Lozna, și se spune că a trăit 148 de ani. S-au scris pagini întregi despre moșul cu zile multe, despre omul cu o viață atât de simplă și de lungă.



Se povestește că Maftei ar fi prins și Revoluția lui Tudor Vladimirescu, a trecut prin războaie și s-ar fi stins în anul 1952. Am citit vreo cinci articole apărute în presa centrală, toate despre Maftei, românul cel mai longeviv, dar voiam să aflu ceva și de la săteni din comuna Lozna. Mi-am sunat un prieten, un om pe care îl cunosc de ani și ani. Mi-a spus că nu a auzit de bătrân, că nimeni nu știe de el. Și-a întrebat mama, l-a întrebat și pe bunicul său, dar fără rezultat. Am sunat la primărie, mi-a răspuns o femeie-robot, iar după ce am așteptat câteva minute cu o melodie liniștitoare m-am enervat și am închis. A existat cu adevărat acest personaj sau e doar o legendă, un mit? Mi-am adus aminte că am fost în Valea Loznei cu ceva timp în urmă. Am înregistrat câteva ceasuri cu oamenii din sat. M-am pus pe ascultat înregistrări. Undeva, pe ulița prăfuită, în apropiere de ceea ce mi s-a părut că a fost cândva o școală, am stat de vorbă cu o bătrână. Mi-a povestit despre război, despre sat, despre dorința de a avea un medic. Mi-a povestit și despre bătrânul pomenit de mama sa, despre un moș trecut de „o sută de ai, da tăroc ca on dhibol”. Nu știu dacă despre personajul nostru este vorba sau despre alt bătrân cu viață lungă. În toate scrierile citite se spune că Maftei a murit în localitatea Osoi din județul Cluj. Totuși, Maftei a fost subiect de studiu, o cercetare realizată de academicianul Constantin Parhon, cel care a fost medic endocrinolog și neuropsihiatru. În lucrarea academicianului se arată că bătrânul a dus o viață retrasă, aproape de izolare, de cele mai multe ori dormea sub cerul liber, iar când ploua sau era frig, Maftei se odihnea lângă vatră, pe o blană de oaie. Se mai spune că mânca bine, că avea trup bine clădit, că muncea de dimineața până seara, iar sănătatea îi era de fier. În articolele publicate de-a lungul anilor, Maftei este prezentat ca fiind un bătrân extrem de puternic și la vârsta de 120 de ani. Moșul nu știa scrie sau citi, dar avea o legătură perfectă cu natura, cu pământul.

Moartea și copilul

Discuțiile sunt multe. Se mai spune că Maftei a plecat din satul natal în jurul vârstei de 40 de ani, iar asta după ce ar fi omorât accidental un copil. Așa a ajuns în satul clujean. Nu a fost însurat niciodată, iar experții cred că celibatul a fost unul dintre factorii care au favorizat o viață atât de lungă. Potrivit presei centrale, sălăjeanul cu mulți ani ar fi ajuns și în atenția Anei Aslan, cea care a dorit să afle cum a ajuns Maftei Pop să trăiască atât de mult. Maftei a fost subiect intens dezbătut de cercetători, iar cauza principală de deces ar fi fost o tumoră în zona abdominală. Săteni din Osoi sunt citați în lucrările publicate, aceștia spunând că Maftei nu s-ar fi acomodat cu lumea nouă, schimbătoare. Potrivit unui articol publicat cu ani în urma în paginile cotidianului nostru, existenţa lui Maftei Pop este dovedită nu doar prin poveştile rămase în sufletul bătrânilor din Osoi, care l-au cunoscut când erau copii, ci mai ales prin certificatul de deces, unde, negru pe alb, este scrisă vârsta la care s-a înregistrat decesul: 148 de ani.

Sursa foto: Wikipedia