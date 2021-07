Început de vară cu multe căsătorii în Sălaj

Numărul căsătoriilor în județul Sălaj a crescut în prima luna de vară din acest an. Cel puțin asta indică un ultim raport cu privire la “Principalii indicatori economic-sociali ai județului în luna mai” a anului în curs emis de Direcția Județeană de Statistică Sălaj. În luna precizată s-au înregistrat 126 de căsătorii, de 2,2 ori mai multe față de luna aprilie şi de 4,2 ori mai multe față de luna mai a anului trecut. În perioada ianuarie-mai s‐au înregistrat 332 de căsătorii, în creştere cu 50,9 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, rata de nupțialitate, în luna mai, a fost de 6,2 căsătorii la 1000 locuitori (2,9‰ în luna aprilie a acestui an şi 1,5‰ în luna mai a anului trecut), iar în perioada ianuarie –mai a fost de 3,3‰, față de 2,2‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește divorțurile, în luna mai a acestui an, acestea au fost în număr de 23, în scădere cu 23,3 la sută față de luna aprilie şi de 2,3 ori mai multe față de luna mai a anului trecut. În perioada ianuarie-mai s‐au înregistrat 139 de divorțuri, în creştere cu 52,7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Rata de divorțialitate, în luna mai, a fost de 1,14 divorțuri la 1000 locuitori (1,49‰ în luna aprilie 2021 şi 0,49‰ în luna mai 2020), iar în perioada ianuarie-mai a fost de 1,38‰ față de 0,90‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

