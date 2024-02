În Sălaj, miei mai mulți, dar ceva mai scumpi

Iarna blândă înregistrată până acum în Sălaj a favorizat apariția mai devreme a mieilor, dar și dezvoltarea lor, au anunțat principalele asociații ale crescătorilor de animale din județ. Miei vor fi suficienți în acest an pentru a acoperi necesarul din preajma sărbătorilor pascale. Prețuri încă nu au fost stabilite, dar fermierii spun că există posibilitatea să fie ceva mai mari față de anul trecut. Vestea bună este că eventualele diferențe vor fi nesemnificative. Asta pentru că, de la an la an, oferta este tot mai mare la nivel județean. Prețuri exacte urmează să fie stabilite abia în luna aprilie. Sunt și tot mai mulți crescători de animale care preferă să vândă mieii la export, în țările arabe, cererea pentru carne de miel existând în județ doar în perioada premergătoare sărbătorilor.

