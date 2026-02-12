În Sălaj, inspectorii RAR au descoperit sute de mașini cu probleme tehnice grave

Inspectorii Registrului Auto Român au verificat în trafic, din punct de vedere tehnic, anul trecut, aproape o sută de mii de autovehicule în întreaga țară. Lucrătorii RAR au constatat că aproape 40 la sută dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore. Cele mai multe prezentau defecțiuni la instalația de semnalizare și iluminare, cel puțin 20 la sută aveau probleme privind emisiile poluante, iar în cazul celorlalte au fost găsite nereguli la sistemele de frânare, direcție, la starea anvelopelor și starea șasiului. În județul Sălaj au fost verificate peste 2.500 de mașini, iar peste 31 la sută prezentau diferite probleme tehnice și probleme privind documentele. Trist este că în cazul a 265 de mașini s-a constatat că prezentau pericol iminent de accident, iar asta înseamnă că aveau diferite probleme mecanice grave. Aproape 600 de certificate de înmatriculare au fost retrase până la înlăturarea problemelor tehnice.

