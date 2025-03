În caz de război, Sălajul are 17 adăposturi de protecție civilă

Sălajul are 17 adăposturi de protecție civilă, 8 publice și 9 private, a declarat inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, colonelul Adrian Dobocan, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, eveniment la care ar trebui să participe toți directorii instituțiilor publice deconcentrate. În Zalău sunt înregistrate 14 adăposturi de protecție civilă, 7 publice și 7 private. Două dintre cele mai importante adăposturi de protecție civilă din municipiu se află în cadrul pieței agroalimentare de pe strada Simion Oros și la Spitalul Județean de Urgență, conform datelor oficiale. În raportul ISU Sălaj se mai arată că în județ există 13.559 de spații de adăpostire, altele decât adăposturile oficiale, spații alcătuite din subsoluri, galerii, tuneluri, grote, peșteri. Orașul Șimleu Silvaniei are un adăpost de protecție civilă, spațiu existent pe strada Carpați, în cadrul Centrului de Servicii Sociale „Filantropia”. La nivel local mai există și alte 215 spații ce pot fi utilizate pentru adăpostire (subsoluri, grote, tuneluri, galerii etc), inclusiv galeriile fabricii de vin spumant. În Jibou sunt funcționale două adăposturi de protecție civilă, unul în cadrul Judecătoriei, iar celălalt la sediul unei bănci de pe strada 1 Decembrie 1918. Și în orașul de pe malul Someșului mai sunt disponibile 185 de spații în care locuitorii se pot adăposti (peșteri, tuneluri, galerii sau subsolurile unor clădiri). În Cehu Silvaniei, singurele locuri în care ne putem adăposti sunt 164 de spații (subsoluri, galerii, tuneluri, grote, peșteri etc.) Potrivit legii, adăposturile de protecție civilă pot fi utilizate și în alt scop, inclusiv pentru depozitare, dar în maxim 24 de ore trebuie eliberate complet, dacă situația o impune. Oficialul ISU Sălaj a dat asigurări că adăposturile publice de protecție civilă sunt marcate și verificate periodic. Simbolul utilizat pentru marcarea adăposturilor sunt un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu. Lista completă a adăposturilor de protecție civilă poate fi consultată pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Share Whatsapp Email