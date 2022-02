Idei inspirate pentru amenajarea teraselor închise

Sursa foto: https://www.piatraonline.ro/terasa

Terasele închise sunt o soluție excelentă de amenajare a zonelor de trecere dinspre casă spre exterior, iar marele lor avantaj este acela că le poți amenaja în moduri inedite și unice care să schimbe în totalitate aspectul casei. Iată câteva idei care îți pot servi drept inspirație dacă vrei să îți amenajezi o terasă închisă și care sunt materialele de care ai nevoie.

Amenajează pereții cu marmură

Marmura este unul dintre cele mai estetice și mai rafinate materiale, drept pentru care ea este preferată în amenajări interioare și exterioare, atât la nivel de pardoseală, cât și la nivelul pereților. Poți chiar să realizezi fațadele de marmură astfel încât acestea să aibă un aspect elegant și să facă o trecere specială spre zona de grădină.

Marmura este un material natural care se va potrivi foarte bine în contextul unei amenajări la nivelul terasei închise și care va oferi și suprafețe pe care să le poți curăța și menține cu ușurință. În plus, prin durabilitatea ei, ea te va ajuta să economisești, deoarece nu vei mai fi nevoit să aloci an de an un buget pentru renovarea terasei interioare.

Iluminează modern

Terasele interioare îți aduc avantajul închiderii, care protejează astfel elementele de la interior. Implementează așadar soluții moderne de iluminat și optează pentru corpuri moderne, cum ar fi aplicele, plafonierele sau ghirlandele luminoase.

Pentru că terasele sunt închise, devine cu mult mai ușor să amenajezi spațiul, pentru că nu vei mai fi nevoit să te temi de influența factorilor externi (zăpadă, ploaie, vânt).

Mobiliează cu gust terasa închisă

Pentru că vorbim despre spații închise, nu va mai fi nevoie să apelezi la mobilier de exterior. Poți în schimb să optezi pentru o canapea din piele sau pentru un colțar care să te îmbie să te bucuri de confort chiar în timp ce privești natura.

Îți poți amenaja astfel aici un colț de lectură sau de relaxare, adică pur și simplu un spațiu în care să îți reîncarci bateriile la finalul fiecărei zile.

Realizează închiderea cu materiale transparente

Sticla sau foile de geam termopan sunt cea mai bună soluție cu care poți face închiderea terasei. Faptul că aceste materiale îți permit o vizibilitate totală te va ajuta să obții o amenajare demnă de un studio de lux, cu vedere spre grădini luxuriante, pline de viață sau chiar spre piscină.

Foile de geam termopan te pot ajuta și în ceea ce privește izolarea, deoarece acestea au o construcție cu camere de aer care nu vor permite schimburi de temperatură cu exteriorul.

Realizează închiderea totală din aceste materiale, pe întreaga înălțime a terasei, pentru un efect special. Dacă totuși vrei mai multă intimitate, atunci poți opta pentru draperii și perdele opace, pe care să le folosești doar atunci când ai nevoie de acestea.

Decorează folosind plante ornamentale

Chiar dacă terase închise fac trecerea spre zona grădinii, acest lucru nu înseamnă că terasa aparține exclusiv construcției din beton. Din contră, terasa poate fi o zonă de tranziție, așa că poți folosi ghivece cu plante mari pe care să le amplasezi în anumite zone ale camerei. Acest lucru te va ajuta să obții un aspect special și în plus va ajuta și la reconectarea cu natura, alături de marmură,care de asemenea este un material natural.

Folosește cât mai puține covoare

Dacă la nivel de pardoseală ai optat pentru piatră naturală, atunci ar trebui să lași frumusețea acesteia să se întrevadă. Nu acoperi pardoseala cu covoare ample, chiar dacă acestea sunt pufoase și îți pot oferi confort termic. Poți lua în calcul instalarea unui sistem de încălzire în pardoseală, la nevoie, astfel încât să nu fii nevoit să renunți la aspectul pe care îl oferă piatra naturală.