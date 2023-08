ICEE Zalău, perla coroanei

Alexandru Tamba

ICEE Zalău, pe scurt Emailați, a fost perla coroanei industriei românești în anii 80. Era o companie care, încă de atunci, a fost în mare parte automatizată. Producea sârmă de diferite mărimi, sârmă de bobinaj, care era exportată peste tot în lume, sârmă care avea și dimensiuni care abia se putea observa cu ochiul liber. În anul 1984, când am absolvit facultatea, am primit repartiție la această companie. Era luptă mare pentru a putea ajunge aici, orașele mari erau închise, astfel că cei mai buni absolvenți, chiar cu domiciliul în Cluj, își doreau să ia post cât mai aproape de casă, dar și pentru că era o companie, întreprindere cum se spunea atunci, care oferea multe oportunități, de la un mediu de lucru plăcut până la posibilitatea de a te dezvolta profesional. De-a lungul timpului, pe aici au trecut mii de muncitori, ingineri, economiști, juriști etc., adevărate familii, la propriu! Parcă a fost ieri, 5 octombie 1984, când am intrat prima dată în biroul financiar condus de doamna Hendea, birou unde am fost repartizat, eu fiind, pe atunci, un tânăr economist de nici 24 ani. Alături era biroul de contabilitate condus de doamna Dorina Nilașiu, doar o ușă despărțea cele două birouri. Eram singurul bărbat între 15 femei, profesioniste remarcabile, aveam să-mi dau seama mai târziu când am început să realizez și eu ce însemamnă adevărata profesie. Știți cum se zice: teoria ca teorie, practica ne omoară! Contabil șef, era doamna Marincaș, director era domnul Sitaru, domnul Maier plecase la Țevi, Tenarisul de azi, iar director comercial era domnul Cioran. Câte legende se țesuseră în jurul acestor profesioniști! Mai ales în ceea cel privea pe domnul director Maier! Am lucrat câteva luni la biroul financiar, apoi am trecut la biroul de organizare a muncii, șef de birou fiind domnul Tăut, știți cum era pe atunci, tinerii absolvenți trebuiau să treacă, pentru a se forma cât mai complet, pe la mai multe compartimente. În anul 1986 am plecat de la Emailați, dar această întreprindere, oamenii pe care i-am cunoscut atunci, mi-au rămas în inimă. Tot atunci l-am cunoscut pe inginerul și economistul Roman Condea, dar la un meci de fotbal între întreprinderi. Am rămas prieteni până în ziua de azi! Un om deosebit. Spuneam mai sus că la Emailați au muncit familii întregi, astfel că fabrica a ajuns o familie. În 24 august, la ora 16, la un restaurant din Zalău, marea familie a foștilor elcondiști se reunește după mulți ani. Sigur, Emailațiul nu mai există, dar spiritul acestei companii încă mai dăinuie datorită foștilor angajați. Nu știu dacă a mai existat o astfel de inițiativă, de reunire după atâția ani a foștilor angajați a unei companii care nu mai există, cel puțin eu nu am cunoștință, dar ce știu, cu siguranță, este că familia Emailați a existat și încă mai există, iar aceasta este o legendă adevărată!

Multă sănătate elcondiștilor, duceți spiritul mai departe!