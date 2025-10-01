Hoațe din Jibou, prinse de polițiști

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Jibou au identificat autorii în două dosare de cercetare penală rămase inițial cu autori necunoscuți. În data de 30 septembrie, oamenii legii au identificat două tinere, în vârstă de 30 și 25 de ani, ambele din Jibou, bănuite că în luna iunie a acestui an ar fi găsit un card bancar care aparținea unui jibouan și au efectuat mai multe retrageri de bani, cauzând un prejudiciu de peste 3.000 de lei. De asemenea, polițiștii au identificat o altă tânără din Jibou, în vârstă de 20 de ani, bănuită de furt. Femeia este acuzată că luna trecută ar fi furat un telefon mobil în valoare de aproximativ 1.500 de lei. Din fericire, telefonul a fost recuperat și returnat proprietarului. În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările, pentru documentarea întregii activități infracționale a celor în cauză.

