Guillermina, tânăra din Argentina care învață la Zalău și Ziua Națională a României

Guillermina vine din Argentina, dar locuiește de ani buni în România. Este elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău, vorbește perfect limba română, are rezultate deosebite la învățătură și se numără printre elevii care s-au remarcat la evenimentul intitulat „Mândria de a fi român”. Elevii participanți au scris esee despre cum văd ei România și au pictat teme reprezentative pentru țara noastră.

Zilele trecute, într-o dimineață friguroasă, am ajuns la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”. Fusesem chemat de către directoarea școlii, profesoara Daniela Margin. M-a invitat să descopăr o elevă deosebită. Și așa a fost. În biroul directoarei și-a făcut apariția Guillermina, tânăra originară din Argentina. Era îmbrăcată într-o cămașă cu motive florale românești, iar ochii săi inspirau inteligență, bun simț, dar și echilibru. Nu mi s-a spus că vorbește românește, iar eu eram gata să încep cu întrebările în limba engleză. Nu știu spaniolă. Într-un moment, Guillermina a zâmbit și a început să vorbească românește. Oameni buni, tânăra asta vorbește perfect limba română. Am rămas gură-cască. Nu, nu are cum să fie din Argentina, e româncă, sunt sigur de asta, mi-am spus în gând. Directoarea mi-a explicat că Guillermina s-a născut în Argentina, dar stă în țara noastră, tatăl său muncește într-o importantă companie cu două uzine în România. M-am scuzat și puțin inhibat am început să-i adresez fetei întrebări. Mi-a răspuns la toate. Se simte bine în Zalău, aici studiază, și-a făcut mulți prieteni, îi place cozonacul și a fost impresionată de tradiția mărțișorului. Directoarea școlii îmi spune că Guillermina învață foarte bine, este în top. Sunt impresionat. Tânăra mi-a inspirat multă politețe, m-a făcut să cred că are înțelepciunea unui om matur. Eleva a scris un eseu despre România, dar a și transpus într-o pictură cum vede ea România. O casă tradițională, un curcubeu, cerul albastru și tricolorul, așa vede Guillermina România. I-am mulțumit, ne-am dat mâna și am plecat, eu m-am întors în fața calculatorului, iar Guillermina a intrat la clasă. Începea ora de matematică. Felicitări, Guillermina, tocmai mi-ai dat o lecție despre patriotism. La mulți ani, România!