Ghiță, sălăjeanul salvat de omenie

Ghiță nu va sta la iarnă în frig, Ghiță are o casă nouă. Vechea locuință a sălăjeanului din Doh era o cocioabă gata să se dărâme sub propria-i greutate. Era un coșmar, dar s-a transformat într-un vis frumos. Cum? Simplu! Prin contribuția unor oameni inimoși.

(vechea casă a lui Ghiță)

Pe Ghiță l-am văzut prima oară în primăvara acestui an. Avea haine ponosite, mă privea lung, dar demn, și părea fericit chiar și în lumea lui, o lume prea puțin cunoscută. Profesorul Ioan Leitan este cel care m-a dus să-l văd pe Ghiță, să-i aflu povestea. Mi-a atras atenția și casa omului din sat, o casă șubredă, lovită de vreme, de timp, de sărăcie. Nu sunt un plângăcios, dar privirea lui Ghiță m-a făcut să tresar, să conștientizez că puținul meu e fericirea altuia. Atunci mi-a spus profesorul Ioan Leitan că a venit cu ideea de a construi o casă pentru omul cel sărman din Doh. Sunt sincer când vă spun că mi-a venit greu să cred că o comunitate mică va reuși să aducă zâmbetul pe buzele celui sărman. Am plecat din Doh, lunile a trecut, vara s-a scurs, dar ce să vezi? Ghiță are casă nouă, iar căsuța nu e doar bucuria lui, ci și fericirea oamenilor din sat, a celor care s-au implicat în acest proiect măreț. Au reușit, au făcut un om fericit! „Ghiță poate locui acum într-o căsuță nouă. Vechea locuința a consăteanului nostru era gata să se dărâme. Ideea de a construi o casă pentru Ghiță m-a frământat de multă vreme. Îl cunosc pe Ghiță de mulți ani. Suntem vecini, el venea pe la noi, îl mai ajutam. Inițial ne-am gândit să-i reparăm vechea casă. Am aflat că nu este posibil, casa fiind mult prea șubredă. Așa ne-am mobilizat și am trecut la treabă, noi cei din comunitatea locală. Sigur, meritul meu este acela că am inițiat acest demers și am coordonat resursele venite de la prieteni, de la cei care au dat o mână de ajutor. Iar sprijinul oamenilor buni a venit! Dovadă stă noua casuță care este gata, interiorul este zugrăvit, are mobilă, urmeză să ajungă și soba, iar Ghiță are toate condițiile necesare pentru un trai decent, normal”, mi-a spus Ioan Leitan. În proiect s-au implicat chiar și autoritățile locale, reprezentanții comunității, oamenii din sat. Potrivit lui Ioan Leitan, primăria și consiliul local au alocat o sumă consistentă, bani care au fost utilizați pentru a plăti manopera. Construcția casei a începutul în prima decadă a lunii iunie, iar lucrările sunt la final.