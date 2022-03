GÂNDURI NEBOTEZATE (XIII)

* Consider că cea mai mare frică este cea de tine insuți.

* Gândurile bune n-au nevoie de bodyguarzi.

* Într-o creșă a gândurilor nebotezate, oare cine ar putea fi educator?

* Bătrânii sunt imaginea vie a istoriei de ieri.

* Ridurile sunt inscripții ale timpului pe chipul uman.

* Orice existență umană este o încercare de maraton în cursa cu timpul.

* O bucurie pe care n-am vrut s-o am, este cea născută din tristețile altora.

* Luați-mi orice, dar nu-mi luați bucuria de a fi.

* Cei mai lași sunt cei ce se văicăresc întruna.

* Forma cea mai detestabilă de a-ți bate joc de tine este de-a te da cine nu ești.

* Cei care aleg anonimatul, sunt oameni ce știu unde le este locul.

* Înainte de a-mi face iluzii, este bine să mă uit în oglindă.

* E cumplit de greu să-ți depăpșești propria înălțime.

* Automulțumirea este un mod de-a nu dori să mergi mai departe.

* În dangătul clopotelor la moartea unui om , eu am înțeles cântecul despărțirii acestuia de lumea în care a trăit.

* Orice an împlinit, nu-i decât un an scăzut din viața ce ni s-a dat. Atunci de ce ne bucurăm.

* Oamenii răi sunt cei care n-au niciun înger păzitor.

* Când moare, un om devine orfan de viață.

* Dacă viața noastră ar fi basm, atunci cu toții am dori să-i trăim finalul.

* O dragoste la prima vedere este identică cu prima întâlnire cu visul tău de iubire.

* Părinții cei mai longevivi sunt cei care au dat naștere la cei mai mulți copii.

* Părinții ce nu-și doresc copii, dovedesc că ei nu-și doresc prelungirea vieții prin nimeni.

* Când îți trădezi iubirea, îți bați joc de tinele de ieri.

* Multe vise sunt un preludiu a ceea ce ni se va întâmpla mâine.

* Când un eșec îl pui pe seama altora, te-ai inculpat de două ori.

* Valorile umane de orice fel, sunt farurile călăuzitoare în viața noastră.

* Intuiția este forma prin care îți prezici viitorul.

prof. Octavian Guţu

