Fotografia realizată de artistul Ovi D. Pop cu tanti Iulica din Răstoci, medaliată cu aur

Mulți o regretă pe tanti Iulica din Răstoci, femeia care a locuit toată viața într-o căsuță acoperită cu paie. A fost o lecție de viață și am avut plăcerea s-o cunosc, s-o intervievez de mai multe ori. Doar că, din nefericire, tanti Iulica a plecat, nu mai e de ceva vreme. De-a lungul timpului, sălăjeanca a fost surprinsă de mai mulți artiști în fotografii și picturi. Ovi D.Pop este unul adintre artiștii participanți la tabăra de fotografie „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste”, eveniment organizat an de an de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (Daniel Săuca, manager), Asociația Foto Club Varadinum Oradea, (Adela Rusu, manager proiect) și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei” (Daniel Stejeran, manager). „Medalie de aur cu numerele 73 și 74 pe anul 2024, acum 2 x FIAP Gold Medal la Circuitul internațional ARTBOX 2024 SALON Madagascar și Salon Greenland categoria Peoples. Mulțumesc frumos juriului, organizatorilor, sponsorilor mei Dragos Deme DeMedia.ro și Sandy Impex Srl și celor care au redistribuit cei 3,5 la sută din impozitele lor către asociația mea! Fotografia a fost realizată în cadrul taberei Internaționale de Fotografie Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste organizată de Centrul de Cultura si Artă al Județului Sălaj și Țara Silvaniei, Salaj-Info AD, partener Varadinum Foto Club Oradea România, coordonator proiect Adela Rusu! Tanti Iulica a trăit 97 de ani…”, este mesajul artistului fotograf Ovi D.Pop. De menționat că fotografia medaliată a fost realizată cu câțiva ani în urmă. Scopul taberei „Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste” este promovarea județului Sălaj prin prezentarea zonelor etnografice, geografice și culturale, care au potențial în atragerea turiștilor. De-a lungul timpului, fotografia realizată de Ovi D.Pop a fost premiată de zeci de ori în mai multe colțuri ale lumii.

