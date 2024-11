Fostul vicar al Episcopiei Sălajului a fost eliberat din arest

Judecătorii Curții de Apel Cluj au admis astăzi contestația depusă de avocatul Bogdan Ilea și au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pentru fostul vicar al Episcopiei Sălajului, preotul Ionuț Pop. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 3.000.000 de lei. Având în vedere gravitatea acuzelor aduse de procurori, am cerut un punct de vedere avocatului lui Pop, Bogdan Ilea. Iată ce ne-a declarat: „Unicitatea acestui caz constă în aceea că persoana care a denunțat neregulile la episcopia Sălajului, asta încă din luna martie a anului 2024, a ajuns din denunțător și avertizor de Integritate al DNA Cluj, inculpat la Sălaj într-un dosar, de această dată tocmai pentru faptele pe care el însuși le-a denunțat.”

