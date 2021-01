Forma sub care ar putea fi reintrodusă taxa auto, după consultarea publică

După ce mai multe încercări de introducere a unei taxe de poluare pentru emisiile de dioxid de carbon, sub diferite nume (taxa auto, taxa de poluare) au eșuat pe rând din cauza problemelor juridice, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a dat exemplul fostei taxe de primă înmatriculare, taxă care a fost declarată ilegală, statul român fiind obligat ulterior să returneze banii cetățenilor. „Dacă va exista o nouă taxă, va fi discutată cu Comisia Europeană. Vom strange toate informațiile și toate exemplele pozitive din Uniunea Europeană, astfel încât să nu mai ajungem în situația de a avea o taxă ilegală. În Europa, există trei țări care nu au nicio intervenție pe această problema, restul de 24 au fel de fel de sisteme aflate în implementare. România trebuie să decidă dacă vrea să facă parte din grupul țărilor care nu au nicio taxă sau din grupul de 24, unde se încearcă prin diverse metode să se taxeze poluarea”, a declarat Tanczos Barna (UDMR). Întrebat dacă va introduce această nouă taxă auto în acest an, ministrul Mediului a spus că va face o consultare publică, va analiza variantele din UE și va lua decizia împreuna cu societatea civilă, Guvernul și ministerul Mediului. „Dacă astăzi eu v-aș spune că introduc o anumită taxă, aș face greșeala pe care au făcut-o ceilalți miniștri, care au introdus o taxă, s-a pierdut la Curtea Europeana de Justiție și s-au dat banii înapoi. Dacă va exista o taxă pe mediu, naționala sau locală, trebuie să fie sigură din punct de vedere juridic și să aibă efecte suficiente. Vom demara discuții inclusiv cu producătorii auto, cu comercianții auto, pentru că nu putem să bulversam piața, dar România trebuie să decidă dacă va fi sau nu (taxa, n.red)”, a spus ministrul Mediului, care a oferit și câteva variante ale posibilei viitoare taxe auto. „Variantele posibile sunt: impozit local diferențiat, rovinieta, emisiile stabilite de producătorul auto în funcție de motor. Măsura trebuie să ducă la reducerea poluării. Obiectivul este scăparea de infringement și reducerea poluării în marile orașe. În acest an vom avea o consultare publică, discuții cu Comisia Europeană pentru legislație și prezentarea unor variante Guvernului,” a conchis ministrul Barna.

