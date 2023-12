Foile de ceapă vestesc un an nou bogat în ploi

În ajun de an nou, în anumite zone din județele Maramureș și Sălaj încă se mai păstrează obiceiul calendarului de ceapă. Acesta este un obicei care durează de sute de ani, fiind transmis din generație în generație. Înainte de noul an gospodinele aleg câteva cepe roșii mari și sănătoase pe care le taie în jumătăți și din care aleg mai apoi 12 foi de ceapă care vor simboliza lunile noului an.

În foile alese se presară sare și se lasă peste noapte întinse pe un platou de lemn. Dimineața următoare se citește calendarul, iar regulile sunt simple. În funcție de câtă apă se adună în foile de ceapă gospodinele află dacă anul care vine va fi unul secetos sau bogat în ploi. De asemenea, cele mai iscusite gospodine, care au furat meseria de bunicile și străbunicile lor, pot afla și în ce luni va fi mai mult soare și în care lună va fi rost de noroc și bunăstare. Potrivit calendarului cu foi de ceapă care a fost deja realizat se pare că 2024 va fi un an reușit, prosper, cu multe ploi și cu zăpadă puțină.

