Feriți-vă de hoți: metoda “Pensia”

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie vulnerabilă mult încercată în ultima perioadă de nemiloasa pandemie. Pe lângă aceasta, seniorii devin, în număr tot mai mare, victime ale infracționalității. Metodele folosite de escroci pentru a-i lăsa fără bunuri și bani pe vârstnici se înmulțesc și se adaptează chiar problemelor și situațiilor grele prin care aceștia trec. O metodă de înșelăciune relative nouă, care, deocamdată, în mod oficial nu a făcut victime în județul nostru, este metoda pensia. Echipele de infractori au dat mai multe lovituri în județele Vâlcea, îndreptându-se către județele din nord-vestul țării. Un exemplu ce ar trebui să ne pună pe gânduri este cel oferit de Poliția Râmnicu Vâlcea.

„Ați primit bani falși, poștașul a fost arestat!”

Unitatea a fost sesizată de fiica unui bărbat, de 83 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că, din locuința tatălui ei, doi indivizi i-au sustras o sumă de bani – reiese dintr-un comunicat al Poliției Române. Folosind o tehnică deloc nouă, dar care dă, din păcate, rezultate, doi “întreprinzători” dornici de câștiguri nemeritate, au reușit să intre în casele unor pensionari și să sustragă bani. Se prezentau ca având o calitate oficială și prezentau o legitimație falsă. Cea mai uzitată formulă de abordare era “Poștașul v-a adus pensia cu bani falși și a fost reținut de Poliție. Vă rog să îmi prezentați o bancnotă de 100 de lei din pensie, pentru verificare”. Impactul psihologic creat de vestea că omul pe care îl cunoşteau și care le-a intrat în casă de atâtea ori este un infractor îi face pe oameni mai comunicativi în fața “autorităților”. De cele mai multe ori invitau „reprezentantul legii” să verifice împreună, conducându-l la locul în care își păstrează banii. Apoi, mergeau, la sugestia acestuia din urmă în altă cameră cu mai multă lumină, lăsând ușile deschise și cale liberă complicelui care termina operațiunea. Beneficiind de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Vâlcea și de la Biroul Investigații Criminale, cu ajutorul informațiilor operative de la polițiștii Biroului de Investigarea a Criminalității Contra Patrimoniului Oradea, i-au prins în flagrant, în localitatea Milcoiu, pe cei doi bărbați, de 25, respectiv 43 de ani, din județul Cluj, ce erau bănuiți de comiterea faptei. Aveau în mașină insigna cu care se “legitimau” și suma de 7.550 de lei. Cei doi bărbați au fost arestați preventiv. Surse judiciare ne-au confirmat că acesta nu este singurul caz care a avut loc fiind folosită această metodă infracțională care, iată dă rezultate. Așa cum am menționat, echipele infracționale au ajuns și în Cluj, dar și în Bihor, fiind aproape sigur că au tranzitat și județul nostru.

Nu vă lăsați impresionați de nicio poveste!

Infractorii nu au vacanță, ajung în doar câteva ore dintr-un capăt al țării la celălalt și, având un plan și un traseu extrem de bine puse la punct, pot ajunge să vă bată chiar dumneavoastră la ușă sau la poartă. Fiți mereu circumspecți, nu permiteți în nicio împrejurare accesul persoanelor străine în curte, chiar dacă se legitimează. Anchetele autorităților și cercetările, dacă chiar ar exista o astfel de faptă sau altele, nu se fac la poartă sau în cadrul ușii. Rețineți că niciun polițist nu are dreptul să intre în curte fără acordul dumneavoastră, în lipsa unui act oficial care să-i permită acest lucru. În aceste condiții, civilii, mai ales cei pe care nu îi cunoașteți dar care se recomandă a fi reprezentantul unei autorități, trebuie tratați cu deosebită atenție și precauție. Un dialog scurt poate fi purtat și de la ușă sau de la poartă, nefiind necesar să permiteți accesul în locuință, indiferent de motivul pentru care ați fost abordat! Contactați pe loc, telefonic, un vecin, copiii sau nepoții, iar dacă simțiți că sunteți în pericol sunați la 112. Fiți foarte atenți și la echipele care se recomandă ca fiind de la societăți de gaze naturale sau electricitate, primării, cablu și telefonie, reprezentanți ai unor organizații care solicită ajutor pentru bolnavi, biserici, mănăstiri, spitale, schituri etc, oferte de abonamente sau distribuitori de produse “gratuite”. Nu uitați nici de metoda „accidentul”, cea prin care, telefonic, vi se solicită urgent să livrați o sumă de bani întrucât o persoană apropiată (soț, prieten, fiu, fiică, nepoți etc) au suferit un accident și au nevoie de bani pentru internare sau chiar ei au comis un accident și au nevoie urgentă de bani pentru avocat etc.)

O secundă de neatenție vă poate costa extrem de scump, iar prețul, din păcate, nu se măsoară doar în bani sau bunuri materiel, consecințele unei nesăbuințe de acest fel putând fi mult mai dramatice.