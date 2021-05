Feriți-vă de hoți: metoda “500”

După ce poate cea mai populară metodă de a înșela cetățenii – metoda “Accidentul” – și-a mai pierdut din prestigiu, pentru că tot mai mulți cetățeni par să se fi să se fi lămurit asupra “mecanismului” ei, infractorii și-au pus mintea la contribuție și au elaborat o nouă metodă prin care, consideră ei, mulți cetățeni vor fi atrași în cursă. Deși deocamdată nu se vorbește în mod oficial de un fenomen infracțional, cazurile s-au înmulțit, iar metoda denumită “500” a ajuns până în județele învecinate cu Sălajul. În ultimul timp au fost semnalate mai multe cazuri în țară de persoane păgubite prin această metodă, fiind vorba mai ales de persoane în vârstă.

Metoda este pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Sub pretextul că intenționează să achiziționeze diferite bunuri (de obicei la prețuri mai mari decât cele de pe piață, pentru a câștiga bunăvoința viitoarei victime), hoții solicită, înainte de toate, să intre în curte sau în locuință. Bine îmbrăcați, amabili și zâmbitori, cu o atitudine profesionistă bine studiată în prealabil și arătându-se profund interesați de achiziționarea de diverse bunuri, de obicei lucruri vechi (pe care ei le denumesc de colecție și despre care proprietarii “habar nu aveau ce valoare au”) infractorii pătrund în locuință și încep piesa de teatru. Cele mai multe reclamații înregistrate de polițiști arată că de obicei este vorba despre echipe formate din două femei, însă și echipajele mixte ori formate doar din bărbați, au rată mare de succes. Toți acești infractori au un aspect foarte îngrijit și un limbaj deosebit de politicos, fapt care le asigură intrarea cu success de cele mai multe ori. După ce ajung în casă, așa-zis colecționarii ”cumpără” bunuri folosind bancnote de 500 de lei după care așteaptă restul, prilej cu care observă unde sunt ținuți banii în locuință sau, după caz, pun ochii pe obiecte mici de valoare, bijuterii în mod special. Ulterior, cei doi reușesc prin diferite tertipuri să o scoată pe victimă din încăpere, să-i distragă atenția prin discuții referitoare la bunul pe care vor să îl “cumpere” și să sustragă restul de bani ori alte bunuri. Dacă este vorba despre un obiect vechi, infractorii invită posesorul către o sursă de lumină, de obicei afară, pentru a-i arăta toate detaliile și a-l anunța că bunul pe care îl are este autentic și valoros. Între timp, coechipierul rămâne în urmă fără să fie observat, mai ales când victimele sunt persoane în vârstă. Acesta poate acționa liber și nu are nevoie de foarte mult timp pentru a sustrage bunuri sau bani, după ce în prealabil a avut timp suficient să observe spațiile sau locurile în care se află sau s-ar putea afla astfel de bunuri. Polițiștii îndeamnă cetățenii la prudență și atenție atunci când au de-a face cu astfel de situații în care persoane străine le bat la ușă în diverse scopuri. Interzicerea accesului în locuință sau în curte este prima și cea mai bună măsură pentru a evita un eveniment cu consecințe regretabile.